La Ferrari F40 sul set con la Bowler Nemesis per un video degno dell’Oscar

A volte basta un semplice video per proiettare in un mondo di emozioni senza fine. L’importante è che sia girato al meglio, con protagoniste d’eccezione. Connotati che appartengono al filmato più recente di DK Engineering, nel cui set sono entrate in scena la mitica Ferrari F40, regina assoluta delle supercar, e la Bowler Nemesis, una belva con motore V8 e quattro ruote motrici, sbocciata in 9 esemplari, per il Rally Dakar, ma con omologazione stradale.

La trama prevede la consegna dei due mezzi ad un VIP, di imminente arrivo, che ne ha affidato le cure alla nota società inglese, operatore di riferimento per gli amanti delle belle auto, specie se col “cavallino rampante” sul cofano. I tempi di percorrenza verso la meta devono essere quindi simmetrici, ma le strade scelte per giungere a destinazione sono completamente diverse, per aderire alle specifiche funzionali dei due mezzi.

La Ferrari F40 libera la sua energia su un’arteria viaria asfaltata, facendo valere le sue doti dinamiche d’eccezione, in una danza veloce fra le curve, appena rallentata da un’auto di inizio 900 che intralcia per qualche secondo il suo cammino. Diverso l’itinerario scelto dal tizio al volante della Bowler Nemesis, che ha optato per l’off-road, in linea con lo spirito del suo fuoristrada, pensato per le avventure estreme, in contesti ambientali difficili.

L’arrivo avviene in contemporanea, come nei propositi iniziali, ma per farcela il mezzo a ruote alte ha dovuto prendere una scorciatoia collinare, di matrice non bituminosa. Appena il tempo di un paio di pulizie al volo sui segni del tragitto e la coppia di veicoli è pronta a finire nelle mani del fortunato beneficiario.

Anche se la Bowler Nemesis a trazione integrale ha un suo fascino, questo scompare del tutto al cospetto della leggendaria Ferrari F40. In alcuni fotogrammi del video, la sportiva alata di Maranello è gustabile in un gran numero di esemplari, felicemente raccolti dentro la sede di DK Engineering. Una visione idiliaca, che toglie il fiato. Incredibili le emozioni elargite da questa creatura, durante la sua trasferta. Stiamo parlando del sogno “rosso” più entusiasmante dell’era moderna.

I tratti della sua carrozzeria, firmati da Pietro Camardella per Pininfarina, sono di uno splendore unico ed entusiasmante. Nessuna vettura rapisce il cuore come lei. Sembra un prototipo scappato dalla pista di Le Mans, ma ha la grazia stilistica dei più grandi capolavori d’arte della specie umana. Incredibile la spinta regalata dal motre V8 biturbo da 3.0 litri, i cui 478 cavalli si esprimono in modo selvaggio ed esaltante, schiacciando al sedile e con un sorriso a 36 denti stampato sul volto.

Anche se oggi diverse auto fanno meglio dei suoi riscontri prestazionali, il coinvolgimento e l’appagamento sensoriale che si ricavano dalla Ferrari F40 restano irraggiungibili, non solo per l’entità della spinta e per il sound. Del resto, non sono le sole cifre a definire il piacere che, nella sua dimensione più pura, si spinge in una dimensione diversa e olistica. Con questa regina emiliana si tocca il cielo con le mani, in termini sensoriali ed emotivi. Per un’auto sportiva, non può esserci complimento migliore.

Giusto spendere due parole anche sulla Bowler Nemesis, nata nel 2008. Si tratta di un fuoristrada da corsa, derivato dalla Range Rover Sport, con carrozzeria in fibra di carbonio, equipaggiabile con cinque diversi motori, il più vigoroso dei quali a 8 cilindri da 5.0 litri sovralimentato mediante compressore volumetrico, proveniente dalla Jaguar XKR. A voi il video!