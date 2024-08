Si è parlato tanto in queste settimane, ma lo si fa da mesi ormai, della Fiat Grande Panda, una delle principali novità nel settore automobilistico. La compatta italiana, infatti, rappresenta un elemento cruciale nella strategia di espansione del marchio Fiat per i prossimi anni. Questo nuovo veicolo sarà collocato nel segmento B del mercato, tecnicamente al di sopra della tradizionale Fiat Panda che abbiamo conosciuto negli ultimi vent’anni.

Fiat prevede di realizzare sia una versione elettrica che una ibrida del nuovo modello, aspirando a farne uno dei principali successi del marchio italiano interno a Stellantis. Attualmente, la gamma della Nuova Fiat Grande Panda non include una versione 4×4. Sappiamo bene come il nome della compatta italiana si accosti quasi naturalmente alla versione off road. Questa è stata apprezzata e amata per decine e decine di anni in tutto lo Stivale.

Sebbene il design del progetto richiami diversi elementi storici della Panda, Fiat non ha realizzato o presentato ancora nessuna variante a trazione integrale, nonostante questa sia stata una delle opzioni più inseguite del segmento A del marchio italiano, e la versione 4×4 della Panda attuale, inoltre, non è più disponibile. Tuttavia, in futuro, è possibile che la Grande Panda venga offerta anche in una versione 4×4.

Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat, ha aperto alla possibilità di una Fiat Grande Panda in versione 4×4. In un’intervista a AutoExpress Magazine, Francois ha affermato che l’idea di una versione a trazione integrale della Grande Panda è attualmente in fase di “considerazione”. Fiat sta esaminando le caratteristiche del progetto per far sì che ci possano essere le condizioni e le soluzioni più adatte per rendere sostenibile la produzione di una (si spera) nuova Panda off road. Francois ha comunque precisato che al momento non ci sono certezze sulla realizzazione di una Grande Panda 4×4, ma l’idea non è da scartare.

Un modello di questo tipo potrebbe trovare un’importante nicchia di mercato, contribuendo al successo della Grande Panda, quello tanto desiderato dal marchio. Il dirigente di Fiat ha inoltre specificato che la nuova Fiat, i cui prezzi sono già stati annunciati, è stata progettata per offrire “praticità, funzionalità e spaziosità”. Una versione 4×4 potrebbe solo contribuire a rafforzare questo concetto portato avanti nelle scelte per la nuova Fiat.

L’implementazione di un sistema a trazione integrale, in ogni caso, va detto, comporterebbe un aumento dei costi di produzione. Va da sé che, di conseguenza, si ripercuoterà sul prezzo di vendita. Questo potrebbe ridurre la competitività del modello. Una versione 4×4 della nuova segmento B di Fiat non arriverà prima di un anno.