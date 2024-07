Fiat Grande Panda: in un video per la prima volta in nero

Fiat Grande Panda è stata protagonista della cerimonia di inaugurazione della nuova linea di produzione presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia dove la vettura di Fiat sarà prodotta. La nuova auto della casa italiana presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio sarà prodotta in serie tra due mesi. Nel frattempo durante la cerimonia è stato possibile vedere nuove versioni del modello tra cui una di colore nero.

Per la prima volta in video una Fiat Grande Panda di colore nero

Si tratta della prima volta che Fiat Grande Panda viene mostrata in questa colorazione. Il modello di colore nero è stato mostrato per la prima volta durante il lancio della produzione presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. L’evento ha visto la partecipazione del presidente serbo Aleksandar Vučić, del CEO di Fiat Olivier François e del numero uno di Stellantis Carlos Tavares. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la vettura in colore bianco.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda è la grande novità di Fiat per questo 2024. Il modello che nasce su piattaforma smart car di Stellantis arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Il primo tipo costerà poco meno di 19 mila euro e sarà full optional con tanto di cambio automatico. La seconda dovrebbe partire da circa 24 mila euro. Fiat si aspetta ovviamente grandi risultati da questa vettura che sembra avere tutte le caratteristiche per essere un grande successo commerciale in Italia e nel mondo.

Ricordiamo infine che Fiat Grande Panda darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno nel 2025 la nuova Fiat Multipla e nel 2026 la nuova Fiat Fastback. Poi a seguire anche un pickup e un camper.