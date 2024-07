Fiat Grande Panda: Stellantis confida nel suo successo

Fiat Grande Panda sembra avere le carte in regola per fare bene sul mercato. Anche chi spesso è critico con Fiat e più in generale con Stellantis questa volta non ha trovato molte cose da criticare al nuovo modello se non il fatto di essere prodotto a Kragujevac in Serbia dove nei giorni scorsi è avvenuta l’inaugurazione della nuova linea di produzione in cui verrà realizzata.

Stellantis non fa mistero di puntare forte sulle vendite della nuova Fiat Grande Panda per risollevare le sue sorti

Fiat Grande Panda avrà una versione ibrida full optional con tanto di cambio automatico di serie che costerà meno di 19 mila euro e una versione elettrica anche questa full optional che dovrebbe costare poco meno di 25 mila euro. Con queste due versioni dunque Fiat è pronta a sbaragliare la concorrenza agguerrita sempre di più nel segmento B del mercato dei crossover.

Stellantis stessa non fa mistero di puntare forte sulle vendite di questa auto per risollevare le sue sorti dopo un primo semestre 2024 a dir poco deludente. Ricordiamo che questa auto darà vita ad una nuova famiglia di auto con modelli altrettanto appetibili come ad esempio la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Fastback. Con queste auto dunque la situazione di Fiat potrebbe radicalmente migliorare. Questo almeno è quanto si augurano i dirigenti della casa torinese che di recente ha festeggiato i suoi primi 125 anni ma che ha intenzione di continuare ancora per molto tempo ad essere protagonista del mercato auto a livello globale.