Fiat Grande Panda: la versione ibrida da 19.000 euro sarà full optional

Fiat Grande Panda è stata ufficialmente presentata lo scorso 11 luglio dopo che già nelle settimane precedenti erano state mostrate le immagini ufficiali del modello che ormai non ha più segreti. L’unica cosa che rimane ancora in dubbio è il listino prezzi. Infatti questo non è stato annunciato. In verità però parlando con la stampa lo scorso 11 luglio il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois ha detto che la versione ibrida partirà da poco meno di 19 mila euro mentre l’elettrica da poco meno di 25 mila euro.

Il prezzo più alto del previsto della versione entry di Fiat Grande Panda dipende dal fatto che l’auto sarà completa

Sempre a proposito di Fiat Grande Panda, Francois ha detto anche un’altra cosa molto interessante e cioè che la versione d’ingresso della vettura che come detto sarà la ibrida che partirà da circa 19 mila euro non sarà un’auto spartana ma si caratterizzerà per una ricca dotazione. In parole povere a quel prezzo i clienti potranno avere un’auto quasi full optional. L’auto avrà anche il cambio automatico di serie.

Insomma si tratterà di un modello che offrirà molto ai suoi clienti e questo dovrebbe essere il motivo per cui il prezzo è più alto di quello ipotizzato in un primo momento quando si pensava che l’auto sarebbe partita da circa 15 mila euro. Probabilmente un prezzo di 19 mila euro serve anche a non tagliare fuori la Pandina che come sappiamo parte da 15.900 euro. Rimane comunque la sorpresa per il fatto che la versione entry level di Fiat Grande Panda è decisamente più costosa rispetto alla Citroen C3.