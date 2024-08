50.000 ordini: la Peugeot 3008 è già un successo commerciale

La nuova Peugeot 3008 parte con successo: in soli due mesi dal suo lancio in tutta Europa sono già stati registrati 50.000 ordini. Il 25% di questo è dovuto alla variante completamente elettrica E-3008. Questo successo sottolinea l’obiettivo della casa del Leone di supportare i propri clienti nell’adozione dell’elettromobilità portando sul mercato veicoli che soddisfino le esigenze dei clienti. Con una quota elettrica del 25%, superiore alla media del segmento, la 3008 colpisce per il suo concetto innovativo.

Il SUV fastback, progettato, sviluppato e prodotto a Sochaux, in Francia, incarna l’eccellenza tecnologica francese e rivoluziona gli standard precedenti con il suo design audace. Inoltre, il nuovo Panorama i-Cockpit porta il piacere di guida a un nuovo livello. Questa esperienza coinvolgente e intuitiva, combinata con un cruscotto ergonomico e controlli digitali, viene ampliata per includere un’ampia gamma di servizi connessi. La maggior parte degli ordini riguarda la versione di fascia alta ( GT ) della 3008, che sostiene la strategia del Marchio nel segmento medio-alto.

La Peugeot 3008 è attualmente disponibile in due varianti di propulsione: versione completamente elettrica con motore da 157 kW (210 CV) e versione Mild Hybrid 136 e-DCS6. Presto sarà disponibile anche nella versione ibrida plug-in 195 e-DSC7,

La nuova Peugeot E-3008 è dotata di serie del programma Peugeot Allure Care, che copre il motore elettrico, il caricabatterie, il gruppo propulsore e i principali componenti elettrici e meccanici e li protegge fino a 8 anni o fino a 160.000 km (a seconda di quale data dopo la consegna data del nuovo veicolo), secondo i termini del programma.

La protezione speciale viene attivata o rinnovata dopo una manutenzione regolare del veicolo da parte di un partner Peugeot autorizzato e partecipante fino alla successiva manutenzione regolare, specificata nel libretto di garanzia e di servizio del veicolo. È valido fino alla successiva manutenzione periodica per veicoli fino a 8 anni di età con un chilometraggio massimo di 160.000 km, a seconda di quale evento si verifichi per primo, secondo le condizioni della Protezione Speciale PEUGEOT ALLURE CARE. 3

L’autonomia della nuova Peugeot E-3008 si arricchirà con la variante di prossima uscita con doppio motore elettrico (trazione integrale) da 240 kW (230 CV) 2 di potenza e la versione Long Range da 170 kW ( 230 cv) 2, che offre un’autonomia record di 680 km 1 (secondo WLTP, previa omologazione finale). Queste nuove varianti aumenteranno ulteriormente il mix di veicoli elettrici del modello.