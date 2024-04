Peugeot E-3008 è la vincitrice di Red Dot Award 2024

Peugeot è stata nuovamente insignita del Red Dot Award per il design eccezionale: la nuova Peugeot E-3008 ha impressionato la giuria internazionale di esperti composta da 39 giudici nella categoria “Product Design” con la sua silhouette dinamica fastback, il suo nuovo frontale modernizzato e la sua vasta attrezzatura. Anche il predecessore della 3008 ha ricevuto il Red Dot Award nel 2017. È la nona volta che la casa automobilistica del leone riceve questo ambito premio di design.

Matthias Hossann, Direttore del Design del brand francese di Stellantis ha dichiarato: “Sono felice che il nuovo design della E-3008 sia stato premiato con il Red Dot Design Award. La Peugeot E-3008 unisce l’ingegno e la tenacia del nostro marchio e incarna tutti i nostri valori. Reinventare la 3008 significa modernizzare la sua immagine e armonizzare il design dinamico e l’efficienza ottimale utilizzando una silhouette fastback. Questo premio dimostra che la creatività del nostro team ha dato i suoi frutti.”

La E-3008 si distingue per il suo design esterno nuovo, moderno ed efficiente. I componenti cromati sono stati rimossi a favore di quelli verniciati: Meteor Grey sui paraurti anteriore e posteriore, Orbital Black sugli alloggiamenti degli specchietti e sulla parte inferiore. Per la Peugeot E-3008 è stato progettato un nuovo frontale che comprende una riprogettazione completa dei fari e della griglia del radiatore incentrata sullo stemma del leone.

La sfumatura di colore integra perfettamente questi elementi nella carrozzeria. I fari compatti con la nuova tecnologia Pixel LED (di serie per GT) sono alloggiati in una cornice elegante e filante e adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni stradali, garantendo una visibilità ottimale. Le linee feline della Peugeot E-3008 riflettono le dimensioni equilibrate del veicolo, che è uno dei più compatti nella categoria dei SUV 100% elettrici del segmento C, offrendo allo stesso tempo ampio spazio per passeggeri e bagagli.

Il modello più venduto dell’emblematico marchio del leone si distingue per il suo design da SUV fastback: la linea tradizionale del portellone posteriore è stata modernizzata con uno spoiler “flottante”, che rinforza la silhouette della carrozzeria e ottimizza l’aerodinamica. La parte posteriore generosa della nuova E-3008 presenta un design dinamico, accentuato dalla firma luminosa a tre artigli. La nuova E-3008 è disponibile nel nuovo colore Obsession Blue con una delicata qualità riflettente, oltre a Blu Ingaro, Bianco Okenite, Nero Perla Nera, Argento Artense e Grigio Titanio.

La nuova Peugeot E-3008 è il primo modello del Marchio equipaggiato con il nuovo Panorama i-Cockpit. Il display widescreen curvo HD flottante da 21 pollici crea un effetto visivo emozionante e sofisticato a bordo e integra il quadro strumenti digitale e l’ampio touchscreen centrale. L’illuminazione ambientale a LED può essere personalizzata con otto colori diversi e si riflette in un elegante rivestimento in vero alluminio che si estende sul cruscotto e sulle porte.

Nel 2024, i prodotti presentati da 60 paesi sono stati valutati in 51 categorie di concorso. I membri della giuria hanno assegnato il premio “Red Dot” o “Red Dot: Best of the Best” sulla base delle quattro qualità del buon design, nonché del rispettivo background socioculturale, dell’approccio professionale e dell’esperienza progettuale. I prodotti non sono stati giudicati in competizione tra loro, ma in base ai loro meriti individuali.