Peugeot 3008: da ora disponibile con incentivi statali

Peugeot 3008 è il nuovo SUV fastback in lizza per il titolo di Auto dell’Anno 2024, rappresentando il successore di uno dei modelli più amati sul mercato europeo e italiano. Questa nuova generazione del 3008 si impegna fortemente nell’elettrificazione della mobilità, offrendo motorizzazioni completamente elettriche insieme alle versioni ibride.

Peugeot abbassa il prezzo della versione Allure di Peugeot 3008 che adesso accede agli incentivi

Le versioni completamente elettriche di Peugeot 3008 offrono un’autonomia estesa fino a 700 km seguendo il ciclo WLTP, garantendo una guida senza preoccupazioni per lunghi viaggi. Sono progettate per essere facilmente ricaricabili, supportando varie potenze di ricarica fino a 160 kW in corrente continua. Con questa opzione, è possibile ricaricare 100 km di autonomia in soli 10 minuti, offrendo una soluzione pratica e veloce. Inoltre, queste versioni sono ora più accessibili dal punto di vista economico, rendendo l’elettrificazione della mobilità una scelta più conveniente per un’ampia gamma di consumatori.

Per garantire che la versione Allure di Peugeot 3008, già ricca di dotazioni di alto livello, possa beneficiare dei nuovi incentivi statali italiani, il marchio francese ha deciso di rivedere i prezzi delle versioni elettriche. Questo aggiustamento mira a garantire che la vettura rientri nel limite stabilito dai nuovi incentivi, consentendo ai potenziali acquirenti di accedere a vantaggi fiscali e finanziari.

A partire dal 27 febbraio 2024, la casa automobilistica del Leone ridurrà il prezzo della versione E-3008 Allure di 7.800 euro, portandolo a 41.980 euro. Allo stesso tempo, la versione GT, che rappresenta il top di gamma, subirà una riduzione di prezzo di 5.050 euro, arrivando a 49.730 euro (prezzi in Italia, inclusi tutti i costi ad eccezione dell’IPT). Peugeot 3008 è ora disponibile all’acquisto con una rata mensile di 350 euro, sia per la versione elettrica che per quella ibrida, offrendo così la flessibilità di scegliere la configurazione più adatta alle esigenze individuali.