Fiat continua a crescere a livello mondiale: ecco di quanto sono aumentate le vendite nel 2024

Nell’anno del suo 125° compleanno, Fiat ha registrato un risultato semestrale positivo e ha così consolidato il suo status di marchio leader in termini di volumi del Gruppo Stellantis. Con oltre 660.200 veicoli venduti in tutto il mondo, la casa torinese ha ottenuto un aumento del 2,2% nei mesi da gennaio a giugno 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Gli ottimi risultati dei primi sei mesi pongono le basi per una seconda metà dell’anno di successo, nella quale seguiranno ulteriori novità. In autunno i nuovi modelli Fiat Grande Panda e Abarth 600e oltre all’esclusivo modello speciale Fiat 500e Giorgio Armani forniscono ulteriore slancio. Il ritorno globale della Fiat si fonda su tre pilastri: progettazione e sviluppo in Italia, piattaforme utilizzabili in tutto il mondo e adattamento locale. Ciò significa che nel prossimo decennio la FIAT avrà nel proprio portafoglio il veicolo giusto per ogni cliente.

La nuova Fiat Grande Panda è il primo membro della nuova famiglia globale. Seguirà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 la nuova Fiat 500 Ibrida, che sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori a Torino. La FIAT sta inoltre portando avanti lo sviluppo dei modelli di SUV e fastback che arriveranno sul mercato nei prossimi anni.

Per l’Europa, la FIAT ha preso la coraggiosa decisione di elettrificare completamente la gamma di modelli. Le nuove e future versioni delle serie 500, 600 e Grande Panda saranno disponibili sia con trazione 100% elettrica che con tecnologia ibrida. Con questa strategia FIAT garantisce che un veicolo acquistato oggi continuerà ad avere un buon valore di mercato anche in futuro.

I risultati delle vendite per la prima metà del 2024 mostrano un aumento significativo delle cifre di vendita in diverse regioni. Il marchio ha ottenuto un aumento del 24% in Nord America, grazie al lancio sul mercato della Fiat 500 Electric. A giugno è stata inaugurata la Casa Fiat a Fort Lee, vicino a New York. Il primo edificio residenziale al mondo con il logo FIAT offre più di 300 appartamenti in affitto che si caratterizzano per un uso efficiente dello spazio e arredi di alta qualità. Questo concetto è destinato a dare forma al futuro della vita urbana.

Nella regione Medio Oriente/Africa la FIAT ha registrato un aumento del 7,6%. Il marchio è cresciuto del 5% nella regione Asia-Pacifico e del 2,3% in Sud America. Anche in Sudamerica la FIAT consolida la propria posizione di leadership con una quota di mercato del 14%, sostenuta dalla posizione numero 1 in Brasile con una quota di mercato del 20,4%. La FIAT è stata leader del settore anche in Italia e Turchia, con una quota di mercato del 12,3% ciascuna, e in Algeria con un impressionante 68,3%. Il successo della FIAT in queste regioni si riflette nelle posizioni dei singoli modelli: la Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia, la Fiat Tipo in Turchia e la Fiat Doblò in Algeria.

Nella prima metà del 2024, la casa torinese è riuscita a mantenere la sua posizione di leader di mercato in tutta Europa. In Italia il marchio ha venduto 95.779 veicoli, con un incremento del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con una quota del 10,8%, la FIAT è stata leader del mercato nazionale delle autovetture. La Fiat Panda, prodotta a Pomigliano d’Arco, nel sud Italia, continua ad essere il veicolo più venduto in assoluto in Italia, con oltre 63.500 unità vendute. Questo valore rappresenta un aumento del 21,0% rispetto alla prima metà del 2023. L’attuale Fiat 500 Hybrid [consumo di carburante 5,0 l/100 km; Emissioni di CO2 112 g/km; Classe CO2 :C; (valori combinati secondo WLTP)*] si colloca al secondo posto nel segmento A con 14.700 immatricolazioni, subito dietro alla Fiat Panda.

La Fiat 500 Elettrica è al vertice del suo segmento con una quota di mercato del 27%. La Fiat 600e [consumo energetico 15,1-15,2 kWh/100 km; Emissioni di CO 2 0 g/km, CO 2 classe A (valori combinati secondo WLTP)*] è stato il leader nel segmento B dei SUV elettrici con una quota dell’11,0%. La Fiat 600 Hybrid, lanciata a giugno, è stata ben accolta e ha incoraggiato molti clienti a passare a un veicolo elettrificato.

La FIAT ha ottenuto risultati notevoli anche negli altri mercati europei. In Spagna il marchio è stato il leader indiscusso nel segmento delle city car con una quota del 55,0%. Anche la 500 Hybrid è stata leader di mercato nel suo segmento con 7.720 unità vendute, corrispondenti a una quota di mercato del 43,0%. Il modello ha consentito anche un aumento del fatturato ai clienti privati ​​del 26,8%. La Fiat Panda ha registrato la crescita più elevata del settore nelle vendite ai clienti privati ​​in Spagna nel suo segmento nella prima metà del 2024, quasi quadruplicando le sue vendite rispetto al 2023 e affermandosi come un modello ibrido conveniente ed ecologico.

Le vendite di automobili del marchio Fiat sono aumentate notevolmente anche in altri paesi europei: del 7,6% in Francia, del 5,5% nei Paesi Bassi e del 15,1% in Portogallo. La 500 Electric continua a ottenere buoni risultati tra i veicoli mini e compatti ad alimentazione elettrica (segmenti A+B). Negli ultimi sei mesi il modello si è classificato nella top five delle statistiche di immatricolazione nei maggiori mercati europei: in Germania la 500e è stata leader nel suo segmento, in Italia e Francia è stata la numero 2, in Spagna è stata la numero 2 il numero 3 e in Gran Bretagna era il numero 1 4. Questi dati riflettono il forte appeal e il continuo successo della Fiat in tutto il continente.

Nella prima metà del 2024, il brand di Stellantis ha consolidato la sua posizione di leader in Sud America con una quota di mercato del 14,0% e una crescita su base annua del 2,3%. In questa regione, Fiat ha ottenuto risultati particolarmente positivi in ​​Brasile, dove il marchio ha mantenuto la leadership di mercato per 42 mesi consecutivi. Con una quota di mercato del 20,4%, la casa italiana ha venduto nel Paese 220.753 veicoli, superando di oltre 51.000 unità il marchio secondo in classifica. Nel mercato brasiliano, il marchio ha confermato la sua posizione di leadership in tre segmenti chiave: il marchio è stato leader nei modelli di veicoli nella categoria berline (71.888 unità vendute, quota del 23,4%), così come nei pick-up e nei furgoni.

I suoi modelli sono ben rappresentati nella top 10 dei veicoli più venduti in Brasile. La Fiat Strada è al secondo posto nelle statistiche con 56.601 unità vendute nella prima metà del 2024 e detiene una quota di mercato del 5,2%. Al quinto posto si colloca la Fiat Argo [2] con 39.626 unità e una quota di mercato del 3,7%, seguita dalla Fiat Mobi. Da marzo 2024 amplia la gamma anche il pick-up Fiat Titano [2] .

Nella regione Medio Oriente/Africa (MEA), Fiat ha continuato il trend positivo con un aumento delle vendite del 7,6% nella prima metà del 2024. Il marchio era particolarmente ben rappresentato in mercati chiave come l’Algeria e la Turchia, con quote di mercato rispettivamente del 68,4% e del 12,3%. In Algeria il modello più venduto è stato il Fiat Doblò. A giugno sono state consegnate le prime Fiat 500 e Fiat Doblò prodotte nel Paese.

In Marocco, dove la Fiat ha introdotto modelli come la 600e e laTopolino, il marchio ha registrato un aumento significativo delle vendite pari al 23% rispetto all’anno precedente. In Turchia la Tipo è stata ancora una volta il modello più venduto con circa 43.000 unità vendute. Dal 2016 ricopre costantemente la prima posizione.

Nella prima metà del 2024, Fiat Professional ha registrato una robusta crescita nel segmento dei veicoli commerciali a livello mondiale. Le vendite globali del marchio di furgoni sono aumentate del 15%. In Italia, Fiat Professional ha registrato un incremento delle vendite del 5,1%, consolidando la propria posizione di leader di mercato nel settore dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 24,2%. Fiat Professional è stata leader anche nel segmento dei veicoli commerciali elettrici a batteria in patria con una quota di mercato del 13,1%.

Il Fiat Ducato, prodotto ad Atessa, nel centro Italia, è stato il furgone più venduto in Italia nei mesi da gennaio a giugno 2024 con quasi 11.000 immatricolazioni. Nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni il modello è stato leader con una quota del 23,8%. Inoltre, Fiat Doblò è leader nel segmento dei furgoni compatti con una quota di mercato del 22,4%. Il Fiat Scudo si è classificato al secondo posto nel segmento dei furgoni medi con una quota di mercato del 17,3%.

Fiat Professional ha incrementato le vendite anche in altri Paesi europei, tra cui Francia (+2,3%), Germania (+6,2%) e Gran Bretagna (+13,2%). Nel Regno Unito, FIAT Professional ha venduto anche l’11,0% in più di furgoni con trazione elettrica. In Spagna, Ducato è rimasto il fiore all’occhiello del marchio con 3.432 vendite, in aumento del 40% rispetto alla prima metà del 2023. Anche questo testimonia la forte posizione di Fiat Professional in tutto il continente. In Sud America, la FIAT ha registrato una crescita del 9,7%, con Fiorino che ha mantenuto la posizione di furgone più venduto e Fiat Strada che ha consolidato la sua posizione di primo veicolo commerciale leggero.

Nella regione Medio Oriente/Africa, Fiat Professional ha registrato una crescita eccezionale del 54,2%. Nella regione Asia-Pacifico le vendite sono aumentate del 69,5%. In Europa, l’azienda ha presentato nella prima metà dell’anno le rinnovate serie Ducato, Doblò e Scudo con la 2a generazione di trazione elettrica a batteria e la rinnovata tecnologia ADAS. In Brasile, il pick-up Titano, introdotto solo a giugno, alla fine della prima metà dell’anno ha conquistato una quota di segmento superiore al 5%. In Nord America, FIAT Professional ha aumentato le vendite del 13,2%. In Australia l’aumento è stato del 64%.