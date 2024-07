Opel, momento cruciale: entro la fine del 2024 debutto del Grandland elettrico e ibrido

Il 2024 rappresenta un anno molto importante per Opel. Il marchio di Stellantis, oltre a lanciare la nuova Frontera, ha introdotto a fine aprile la nuova Grandland, un SUV disponibile in versioni elettriche che ibride. Il nuovo modello è stato recentemente presentato in anteprima italiana a Milano e dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda i prezzi, non sono ancora disponibili informazioni precise.

Attendendo ulteriori dettagli per ottobre, le principali caratteristiche del nuovo SUV comunicate finora fanno del Grandland un SUV molto atteso e un ulteriore tassello nella gamma di grandi dimensioni Opel. La nuova Grandland è lunga di 4.6 m, larga ben 1.9 m in larghezza e alta 1.6 m, con un passo di 2.79 m. Il bagagliaio offre una capacità di 550 litri e abbattendo i sedili posteriori si può ottenere un volume di carico fino a 1.641 litri.

Il design del SUV segue la linea introdotta dalla concept car Experimental. Questa Opel, infatti, rappresenta il “via” ufficiale a questa struttura in fatto di SUV. Il frontale è caratterizzato dall’Opel Vizor, una firma distintiva dei modelli recenti del marchio, qui evoluta nel Vizor 3D, abbinato al logo Opel Blitz illuminato. Inoltre, sono presenti i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD.

A seconda delle versioni, saranno disponibili cerchi in lega fino a 20 pollici. All’interno, la plancia è dominata da un display touch da 16 pollici, leggermente orientato verso il guidatore, che permette di accedere al sistema infotainment. Dietro il volante, c’è un display per la strumentazione digitale, mentre i conducenti possono usufruire anche di un Head-Up Display. Nell’abitacolo, la Grandland offre, in totale, oltre 35 litri di vani portaoggetti interni.

Il SUV utilizza la nuova piattaforma STLA medium di Stellantis. Per il modello elettrico, Opel non ha ancora rivelato tutte le specifiche, ma si sa della presenza di una batteria da 98 kWh garantirà un’autonomia di 700 km secondo il ciclo WLTP. Quanto alle propulsioni, dovrebbero essere disponibili tre varianti: un singolo motore da 157 kW / 213 CV e 345 Nm di coppia con batteria da 73 kWh; una versione “Long Range” con un motore da 170 kW / 231 CV e 345 Nm di coppia con batteria da 98 kWh; e una versione a doppio motore con trazione integrale, 240 kW / 326 CV e batteria da 73 kWh.

Per quanto riguarda le versioni ibride del Grandland, ci sarà una Plug-in Hybrid con un’autonomia elettrica fino a 85 km e una Mild Hybrid. La prima probabilmente utilizzerà il motore da 143 kW / 195 CV della nuova Peugeot 5008, mentre la seconda adotterà il noto motore ibrido di Stellantis, composto da un motore benzina a 3 cilindri da 1,2 litri con 136 CV abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti e una piccola unità elettrica da 29 CV.