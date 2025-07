Opel Frontera Gravel fa la sua prima apparizione in Francia alla Red Bull 400 di Courchevel

Una concept car nata per l’avventura ha conquistato la montagna: la Opel Frontera Gravel è stata presentata per la prima volta al pubblico francese nella spettacolare cornice del Red Bull 400, il 13 luglio a Courchevel, uno degli eventi sportivi più impegnativi dell’anno. In qualità di partner ufficiale di Red Bull France, Opel ha creato una sorpresa esibendo la sua nuovissima concept, l’incarnazione estrema dello spirito avventuroso della Frontera.

Presentata a fine maggio alla XS Carnight di Wörthersee (Austria), Opel Frontera Gravel ha intrapreso un tour europeo con un’attesissima tappa in Francia. Progettata per mettere in mostra il carattere audace della nuova Opel Frontera, questa concept car spinge al massimo i confini del design, della robustezza e dell’avventura. Si rivolge a una nuova generazione di automobilisti: attivi, connessi, amanti del brivido e dell’evasione.

” Presentare la Frontera Gravel per la prima volta in Francia nell’ambito della Red Bull 400 non è una coincidenza”, spiega Charles Peugeot, Amministratore Delegato di Opel Francia. ” Questo evento unico riflette perfettamente i valori di resistenza, impegno e miglioramento personale che abbiamo voluto infondere in questo concept. Con la Frontera GravelL, Opel afferma il suo desiderio di coinvolgere una comunità che pensa all’automobile in modo diverso: più libera, più divertente, più impegnata “.

Basata sulla nuova Frontera completamente elettrica, la concept car Gravel ne offre un’interpretazione estrema. È stata sviluppata dai team di design Opel di Rüsselsheim in collaborazione con gli specialisti del tuning BlackFish e XS, rinomati per i loro successi nel mondo del tuning sportivo.

Opel Frontera Gravel ha un design radicale, studiato per affrontare i terreni più impegnativi: cerchi BORBET specifici da 16 pollici, fari supplementari sul cofano e sul tetto, un portapacchi a traliccio dotato di sistema di trasporto Thule, un gancio per verricello arancione sovradimensionato e vani portaoggetti laterali nella parte posteriore.

La sua esclusiva livrea combina una grafica “Desert Stone” con elementi a contrasto in nero opaco e arancione brillante: una firma visiva che esprime al contempo robustezza, esplorazione e audacia. All’interno, i contrasti proseguono con i sedili sportivi in microfibra ravvivati da cuciture arancioni e un rivestimento del padiglione nero intenso, creando un’atmosfera tanto sportiva quanto immersiva.

Il Red Bull 400, che si tiene a Courchevel sul trampolino olimpico di Le Praz, è rinomato per essere uno degli eventi più brevi e intensi al mondo. I partecipanti devono percorrere a piedi 400 metri di ripida salita, con pendenze fino a 36 gradi.

È in questa cornice eccezionale, nel cuore delle Alpi, che Opel ha presentato la Opel Frontera Gravel, affiancata da due team di venditori della concessionaria Stellantis &You di Lione che hanno raccolto la sfida, e dal team di atleti e ambasciatori mobilitati da Red Bull, tra cui LeBouseuh (Romain Goisbeau) e Valouzz (Valentin Roellinger), personaggi emblematici dello streaming e delle sfide sportive.

Questa première francese ha offerto al pubblico una rara opportunità di vedere da vicino una concept car non omologata, sviluppata per ispirare il futuro stile di vita del marchio Opel, incentrato su elettrificazione, mobilità responsabile e avventura moderna.