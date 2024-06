Nuova Jeep Compass sarà la prima vettura su STLA Medium a debuttare in Brasile

La nuova Jeep Compass inizierà la produzione in Brasile nell’ultimo trimestre del 2026. Il debutto dovrebbe avvenire entro l’inizio del 2027. Il nuovo SUV medio sarà il primo ibrido plug-in flex prodotto dal brand presso lo stabilimento di Goiana. Questa vettura inoltre avrà anche il privilegio di far debuttare la piattaforma STLA Medium in Brasile. La piattaforma consentirà in futuro la produzione di modelli ibridi ed elettrici.

Il primo modello di Stellantis ad usare la piattaforma STLA Medium in Brasile sarà la nuova Jeep Compass

Il Brasile sarà un fornitore globale della nuova Jeep Compass, compreso il mercato degli Stati Uniti. Per ora, la nuova Jeep Compass si chiama internamente Project J4U. Il marchio sta già lavorando allo sviluppo del SUV. I primi prototipi, sempre sotto forma di muletii, ovvero unità realizzate a partire dalla nuova piattaforma con carrozzerie di altri modelli, dovrebbero iniziare a essere lanciati all’inizio del 2025. Solo all’inizio del 2026 i prototipi dovrebbero avere la carrozzeria definitiva.

Le linee della nuova Jeep Compass sono ancora sconosciute, ma dovrebbero ricalcare l’idea progettuale degli ultimi lanci del brand. La nuova generazione della Jeep Compass sarà più grande dell’attuale, con misure vicine a quelle della nuova Peugeot 3008. Il Suv crescerà in lunghezza, misurando 4,54 metri (13 cm più grande), 1,89 m di larghezza (8 cm più grande) e con passo di 2,74 m (11 cm in più). L’altezza sarà inoltre maggiore degli 1,63 m dell’attuale Compass.

I modelli costruiti utilizzando la piattaforma STLA Medium avranno un’altezza da terra superiore a 22 centimetri. La nuova Jeep Compass non porterà almeno inizialmente alla fine della produzione dell’attuale Compass, che dovrebbe guadagnarsi un altro nome per prendere le distanze dalla nuova generazione.

La nuova Jeep Compass in Sud America avrà un sistema ibrido plug-in composto dal motore 1.3 Turbo Flex e da motori elettrici, uno dei quali montato direttamente sull’asse posteriore per offrire la trazione integrale. Oltre all’ibrida, la nuova Compass dovrebbe essere la prima Jeep 100% elettrica venduta in Brasile. Avrà un motore anteriore con trazione 4×2 o un secondo motore elettrico montato sull’asse posteriore per la trazione integrale. Qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa realizzato da Mirko del Prete.