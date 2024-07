Aperti gli ordini per la nuova Opel Frontera: si parte da 20 mila euro con gli incentivi

Dopo aver celebrato di recente la prima mondiale della nuova Opel Frontera Electric e della nuova Frontera Hybrid a Istanbul (Turchia), Opel ha aperto oggi i libri degli ordini e ha rivelato i prezzi per la nuova arrivata adatta alle famiglie. I clienti possono ordinare la nuova Frontera Electric a cinque posti a partire da 29.900 euro, prezzo che grazie agli incentivi statali e Opel scende a 27.400 Euro, mentre la versione ibrida è disponibile a partire da 24.500 euro, prezzo che scende a 20.000 Euro con gli incentivi.

Aperti gli ordini per la nuova Opel Frontera

“La nostra nuova Opel Frontera offre un ottimo packaging e un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’interpretazione robusta della nostra filosofia di design audace e pura, unita ai prezzi altamente competitivi per la versione completamente elettrica o elettrificata, delizierà i clienti. Questa nuova arrivata dimostra la nostra ambizione di democratizzare ulteriormente l’elettromobilità”, ha affermato il CEO di Opel, Florian Huettl.

Il design sorprendente della nuova Opel Frontera la fa risaltare immediatamente. La Frontera è il primo modello di serie a esibire con orgoglio il nuovo emblema Opel Blitz al centro della fascia del marchio Opel Vizor. Passaruota e longheroni prominenti, nonché l’accattivante design del montante C, sottolineano il carattere robusto. L’aspetto moderno con un’attenzione all’essenziale continua senza soluzione di continuità negli interni. Il conducente e i passeggeri guardano un abitacolo con un volante di nuova concezione e due widescreen da 10 pollici opzionali. In alternativa, la Frontera offre anche l’innovativa stazione per smartphone, che consente ai clienti di utilizzare la potenza del proprio smartphone come sistema di infotainment.

L’idoneità sia per i viaggi brevi che per quelli lunghi è una priorità assoluta per la nuova Frontera. Nella parte anteriore, il conducente e il passeggero anteriore possono, se lo desiderano, sedersi sul nuovo Intelli-Seat brevettato con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige. Nel bagagliaio possono essere stivati ​​460 litri di bagagli; con i sedili abbassati fino a 1.594 litri. Un’ulteriore versatilità è fornita dalla divisione 60:40 della panca posteriore, mentre un secondo piano di carico è di serie. Inoltre, i clienti che hanno bisogno di portare ancora più bagagli possono scegliere i mancorrenti sul tetto funzionali opzionali.

Intuitiva, accessibile e concentrata sull’essenziale: Opel soddisfa questi requisiti sotto ogni aspetto con la nuova Frontera: dalla scelta della trasmissione alle opzioni di equipaggiamento fino al processo di ordinazione.

La nuova Frontera è disponibile sia come ibrida con tecnologia a 48 volt che completamente elettrica. A un prezzo iniziale di 24.500 euro, la Frontera Hybrid ha un motore turbo a benzina da 1,2 litri e 74 kW (100 CV) sviluppato specificamente per l’uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e una trasmissione a doppia frizione elettrificata a sei velocità, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO2 siano significativamente inferiori rispetto a un modello con propulsione convenzionale. Inoltre, la Frontera Hybrid è disponibile anche con un motore turbo da 100 kW (136 CV) 1.2 a prezzi a partire da 26.000 euro.

Indipendentemente dalla trasmissione scelta dal cliente, dalla nuova Opel Frontera ci si può aspettare un elevato livello di piacere di guida grazie alla specifica configurazione del telaio. Gli ingegneri di Rüsselsheim hanno prestato molta attenzione all’ottimizzazione del controllo della carrozzeria e alla fornitura delle caratteristiche di guida tipiche di Opel, anche quando si viaggia a velocità più elevate sulle autostrade tedesche.

Gli allestimenti della Frontera sono ugualmente chiari per i clienti. La nuova arrivata è disponibile come Frontera Edition o come Frontera GS. Anche la versione base è ampiamente equipaggiata. La variante GS avrà anche caratteristiche standard come infotainment multimediale con un touchscreen a colori da 10 pollici e navigazione integrata, nonché una telecamera posteriore. I clienti Frontera possono personalizzare ulteriormente il loro veicolo con due pacchetti opzionali (“Comfort” e “Tech”) per garantire che la nuova arrivata soddisfi le loro preferenze personali.