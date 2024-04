Nuova Opel Grandland ha celebrato la sua anteprima mondiale a Eisenach

Nelle scorse ore Opel ha alzato il velo sul suo ultimo nuovo arrivato e ha mostrato le prime immagini della nuova Opel Grandland. Allo stesso tempo, la prossima generazione del SUV top di gamma Opel festeggia la sua anteprima mondiale nello stabilimento di Eisenach in Turingia, dove il CEO di Opel Florian Huettl, insieme a Jörg Escher, amministratore delegato dello stabilimento di Eisenach, e capo L’ingegnere Dirk Kaminski, ha presentato la nuova Opel Grandland ai dipendenti e ai rappresentanti dei media. Successivamente, gli ospiti e i giornalisti hanno potuto vedere di persona la produzione Grandland all’avanguardia durante una visita allo stabilimento.

Nuova Opel Grandland: SUV top di gamma festeggia la sua anteprima mondiale nello stabilimento di Eisenach in Turingia

“La nuova Opel Grandland è completamente ‘made in Germany’. Uscirà esclusivamente dalla linea di produzione di Eisenach. A tal fine, negli ultimi mesi abbiamo trasformato la sede in una vera e propria “fabbrica elettrica”, con un negozio di batterie e un impianto di produzione in cui il nostro SUV di punta è completamente flessibile in tutte le varianti di guida su una linea comune. La nuova Grandland sarà per la prima volta completamente elettrica e amplierà ulteriormente la nostra gamma di auto elettriche. Diamo il segnale di inizio qui e oggi”, ha dichiarato ai giornalisti Florian Huettl, CEO di Opel.

Jörg Escher, amministratore delegato dello stabilimento di Eisenach, ha aggiunto: “Il team di Eisenach ha accettato insieme la grande sfida della trasformazione automobilistica e l’ha implementata con eccezionale impegno. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti per la loro instancabile dedizione e le grandi prestazioni. E sono sicuro che la nuova Grandland arriverà fin dall’inizio anche ai clienti nella nota qualità top di Eisenach”.

Oltre alla trazione ibrida, la nuova Opel Grandland uscirà per la prima volta dalla linea di produzione anche come Grandland Electric elettrica a batteria e priva di emissioni locali. Il nuovo SUV è il primo modello Opel a basarsi sulla piattaforma all’avanguardia STLA Medium, progettata specificamente per i modelli elettrici a batteria e ora utilizzata a Eisenach. Grazie alla nuova architettura, al pacco batteria particolarmente piatto con una capacità della batteria fino a 98 kWh, a un motore elettrico di nuova generazione e ad altre caratteristiche di risparmio energetico, il nuovo Grandland Electric può percorrere fino a circa 700 chilometri senza emissioni secondo WLTP.

Per rendere lo stabilimento di Eisenach, in costante sviluppo fin dalla sua inaugurazione nel 1992, idoneo alla futura produzione di modelli elettrificati, l’azienda ha investito nel sito 130 milioni di euro . Ciò ha portato a cambiamenti significativi nella produzione. Ad esempio, sono state apportate modifiche alla carrozzeria e all’assemblaggio finale, che rendono possibile la produzione di veicoli basati sia sulla piattaforma multienergia che sulla piattaforma STLA Medium. Inoltre, l’intero sistema di trasporto è stato adattato e potenziato, la carrozzeria è stata completamente automatizzata e nelle varie aree sono stati installati numerosi sistemi di telecamere all’avanguardia per un’ispezione dettagliata.

È stato inoltre creato un nuovissimo negozio di batterie, dove vengono assemblati in loco i pacchi batterie per la Grandland elettrica. Per questo compito sono stati formati speciali esperti in alta tensione. Eisenach ha potuto attingere alle esperienze dei suoi colleghi di Rüsselsheim. Presso la sede centrale di Opel esiste già un negozio di batterie di questo tipo, che fa parte della produzione di Opel Astra Electric e Opel Astra Sports Tourer Electric.

Si adatta perfettamente alla nuova Opel Grandland elettrica e al proprio gruppo batterie che Eisenach intende iniziare a costruire quest’anno con un proprio parco solare per fornire elettricità. L’impianto verrà poi prodotto con energia elettrica verde utilizzando il fotovoltaico su un’area di circa 14 ettari. Oltre al parco fotovoltaico da 20 megawatt, in futuro la fornitura di calore dell’impianto sarà supportata da una pompa di calore da 1,5 megawatt. La conversione graduale alle energie rinnovabili contribuisce inoltre a garantire che l’impianto sia ben posizionato per il futuro.

E in linea con la strategia aziendale volta a ridurre costantemente e coerentemente le emissioni di CO 2 in ogni settore, anche la catena di fornitura presso la sede della Turingia è stata riallineata. In futuro, la nuova Opel Grandland verrà sempre più trasportata ai clienti tramite i raccordi ferroviari dello stabilimento con la Deutsche Bahn. Soprattutto i trasporti a lunga distanza, come quelli verso la Turchia e la Gran Bretagna, verranno effettuati su rotaia.