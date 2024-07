Alfa Romeo Junior: cosa accadrebbe al Biscione in caso di flop?

Alfa Romeo Junior è la grande novità di questo 2024 per la casa automobilistica del Biscione. Si tratta della nuova entry level con prezzi che partono da circa 29 mila euro. Questa auto è fondamentale per il futuro della casa milanese come ha anticipato lo stesso numero uno di Alfa Romeo il CEO Jean Philippe Imparato. Il brand premium di Stellantis si aspetta tra le 50 mila e le 70 mila immatricolazioni annue con la possibilità di andare anche oltre quei numeri in caso la domanda sia più elevata.

Ecco cosa accadrebbe in caso di flop di Alfa Romeo Junior

A quanto pare lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia è in grado di produrre fino a 100 mila unità di Alfa Romeo Junior all’anno. Quello che in tanti si domandano è cosa accadrebbe al Biscione in caso di flop delle vendite di questo modello. Come anticipato dallo stesso Imparato in base a quanto accadrà con Junior ma anche con le future Stelvio e Giulia se le vendite non premieranno Alfa Romeo allora la casa milanese potrebbe rivedere i suoi piani per i futuri modelli.

Questo significa che diventerebbe molto incerto il lancio dei futuri modelli dal 2027 in poi a cominciare dalla futura vettura di segmento E di cui Imparato ha detto che sorprenderà molto per il suo stile. Questo veicolo comunque alla fine potrebbe arrivare ugualmente. Scontato invece l’addio alla famosa erede di Giulietta, quella che secondo alcuni si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo Brera, una berlina coupè a coda tronca dallo stile molto sportivo.

Ovviamente ci potrebbero essere ulteriori tagli alla gamma fino al 2030. Comunque al momento sono solo ipotesi. Alfa Romeo Junior è stato appena lanciato e le recensioni della stampa sono state molto buone. In tanti hanno partecipato al roadshow per l’Italia del modello cosa che evidenzia il grande interesse che c’è attorno a questo veicolo. Dunque la speranza è che alla fine sia un successo commerciale per lo storico marchio milanese.