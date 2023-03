Alfa Romeo e Carrozzeria Touring Superleggera: la storia della collaborazione tra le due icone

Quando si parla di eccellenza automobilistica italiana, due nomi che spiccano nell’immaginario collettivo sono sicuramente Alfa Romeo e Carrozzeria Touring Superleggera. La collaborazione tra queste due icone dell’automobilismo ha dato vita ad alcune delle più affascinanti e sofisticate vetture mai prodotte. In questo articolo, ripercorriamo la storia di questa sinergia unica tra design e ingegneria che ha segnato un’epoca d’oro per l’industria automobilistica italiana.

La storia della collaborazione tra il Biscione e il noto carrozziere ha inizio negli anni ‘30 del XX secolo. La casa automobilistica di Arese aveva già conquistato un posto di prestigio nel mondo dell’automobilismo grazie alle sue vetture sportive e alle vittorie in competizioni internazionali.

Alfa Romeo 8C 2900

Alfa Romeo e Carrozzeria Touring Superleggera: la partnership ha portato sul mercato diversi modelli interessanti

Parallelamente, Carrozzeria Touring si era affermata come uno dei più importanti atelier di design e costruzione di carrozzerie in Italia grazie alla sua tecnica rivoluzionaria di costruzione Superleggera.

Il metodo Superleggera fu ideato da Felice Bianchi Anderloni, direttore di Carrozzeria Touring, e consisteva nell’utilizzo di un telaio in tubi di acciaio sottili e leggeri, ricoperto da pannelli in lega leggera come l’alluminio. Questa tecnica permetteva di ottenere vetture leggere e aerodinamiche, capaci di raggiungere elevate prestazioni e di distinguersi per il loro design elegante ed essenziale.

La prima vera collaborazione tra Alfa Romeo e Carrozzeria Touring Superleggera risale al 1937, con la realizzazione dell’Alfa Romeo 8C 2900, una vettura sportiva destinata a far parlare di sé sia sulle strade che nelle competizioni.

Equipaggiata con un motore a otto cilindri in linea da 2.9 litri, sovralimentato con compressore, la 8C 2900 si distingueva per le sue performance straordinarie, ma anche per la sua carrozzeria filante e raffinata realizzata da Touring Superleggera.

Alfa Romeo 1900 C52 Disco Volante

C’è anche la mitica Giulietta Sprint

La partnership tra i due marchi italiani proseguì negli anni ‘50 e ‘60, dando vita a vetture che ancora oggi sono considerate capolavori del design e dell’ingegneria automobilistica. Tra queste, spiccano l’Alfa Romeo 1900 C52 Disco Volante, presentata nel 1952, e la Giulietta Sprint, introdotta nel 1954.

La Disco Volante era caratterizzata da una forma aerodinamica ispirata ai dischi volanti e divenne un’icona del design automobilistico, oltre a testimoniare l’abilità di Carrozzeria Touring nel creare soluzioni innovative e futuristiche.

L’Alfa Romeo Giulietta Sprint, invece, si affermò come una delle sportive più amate dell’epoca grazie alle sue linee sinuose, alla sua leggerezza e alle prestazioni del suo motore da 1.3 litri. La Sprint fu un grande successo commerciale e contribuì a consolidare il legame tra la casa automobilistica e il carrozziere.

La collaborazione tra le due aziende continuò negli anni successivi, portando alla nascita di altri modelli iconici come la 2600 Sprint del 1962 e la Giulia GT del 1963. Entrambe le vetture si distinguevano per le loro linee sobrie ed eleganti, tipiche dello stile Touring Superleggera, e per le loro prestazioni di alto livello.

Alfa Romeo Disco Volante 2013

Dopo il fallimento nel 1966, Touring è rinata nel 2016

Nonostante il grande successo dei modelli realizzati in collaborazione con Alfa Romeo, Carrozzeria Touring Superleggera affrontò difficoltà finanziarie negli anni ‘60, che portarono alla chiusura dell’azienda nel 1966. Tuttavia, nel 2006 rinacque grazie a un gruppo di imprenditori appassionati di automobilismo, che decisero di rilanciare il marchio e la sua tradizione di eccellenza.

Nel XXI secolo, Alfa Romeo e Carrozzeria Touring Superleggera hanno ripreso la loro collaborazione, con progetti come l’Alfa Romeo Disco Volante del 2013, una reinterpretazione moderna dell’iconica vettura degli anni ‘50. Questa nuova Disco Volante conserva lo spirito dell’originale, combinando un design audace e futuristico con la tecnologia e le prestazioni di ultima generazione.

La collaborazione storica tra questi due nomi affermati ha dato vita a vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo italiano e mondiale. La sinergia tra la passione per l’innovazione tecnologica e l’attenzione al design ha permesso di creare auto uniche e inimitabili, che continuano a rappresentare l’eccellenza del made in Italy nel settore.

Alfa Romeo Giulietta Sprint