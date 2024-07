Citroën Basalt 2025: nuovo avvistamento per il SUV

Citroën si prepara a lanciare la Basalt 2025 ad agosto, con il SUV Coupé già in produzione nello stabilimento di Porto Real a Rio de Janeiro. Il modello sarà disponibile nelle versioni Live e Feel con motore 1.0 Firefly e nelle versioni Feel, Shine e nella serie speciale 1ST con motore 1.0 Turbo Flex 200. Il motore 1.0 Firefly della Citroën Basalt 2025 eroga 71 CV a 6.000 giri/min con benzina e 75 CV a 6.000 giri/min con etanolo. Il cambio sarà un manuale a cinque marce.

Un video mostra Citroën Basalt 2025 a poche settimane dal debutto ufficiale

Il motore 1.0 Turbo Flex 200 della Citroën Basalt 2025 eroga 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina a 5.750 giri/min. Sarà abbinato a un cambio automatico CVT che simula sette marce. Esternamente, la parte anteriore della Basalt riprende il design della C3 Aircross, con fari e griglia identici. La differenza tra le versioni risiede nell’assenza di luci ausiliarie nell’opzione di ingresso Live, mentre saranno di serie nelle altre varianti.

Vista lateralmente, la Citroën Basalt Live 1.0 avrà cerchi e coprimozzi in acciaio da 16″, mentre la versione Feel avrà cerchi in lega. A quanto pare anche il top di gamma Shine avrà un’opzione da 16″. I pneumatici misureranno sempre 205/60 R16. I prototipi montano pneumatici Dunlop Enasave.

Nella parte posteriore, la Citroën Basalt 2025 ha un portellone che si apre insieme al lunotto, come la Fiat Fastback. Le luci seguono lo stile dei fratelli, ma sono leggermente più strette. Proprio come la C3 Aircross, la targhetta si trova sul paraurti. Come abbiamo mostrato settimane fa, il cruscotto e i rivestimenti della Basalt seguono il design della C3 Aircross, così come i sedili, ma sono presenti braccioli per gli occupanti anteriori.

Qui vi mostriamo un video spia del sito AutoSegredos che mostra quello che è lo stile di questa auto che debutterà tra qualche settimana.