Citroën Basalt: svelato il nome del nuovo SUV coupé

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente che Citroën Basalt è il nome scelto per il primo SUV coupé che la casa automobilistica francese lancerà in Sud America a breve. Il suo debutto ufficiale è previsto infatti per le prime ore del prossimo 27 marzo. Questa vettura dunque andrà ad affiancare Fiat Fastback come seconda SUV coupé del gruppo in Sud America. Si spera ovviamente che anche questo modello possa ottenere gli stessi risultati della sua cugina di Fiat che si sta comportando davvero molto bene da quando ha fatto il suo debutto sul mercato.

Prima immagine teaser del SUV Coupé Citroën Basalt che sarà svelato il 27 marzo

Citroën Basalt nasce sulla stessa piattaforma della versione sudamericana di Citroen C3 e C3 Aircross ma si caratterizza per una inedito design della carrozzeria. Citroen ha dato l’annuncio di questo importante debutto nelle scorse ore mostrando un teaser in cui si vede uno scorcio parziale della zona posteriore del veicolo della casa automobilistica francese. Al momento a parte il nome che fa probabilmente riferimento ad una serie speciale di un modello del marchio transalpino prodotto negli anni 70 e 80, non sappiamo molto altro su questo modello. Si vocifera però che possa utilizzare il motore motore 1.0 Turbo Flex da 130 cavalli che viene impiegato anche da Fiat Fastback.

Dall’immagine teaser è possibile anche notare che Citroën Basalt è dotato di fari full Led. Inoltre questo SUV dovrebbe disporre di un abitacolo con strumentazione da 8,5 pollici e infotainment (da 10 pollici digitali. Le prime consegne del nuovo modello della casa francese di Stellantis sono previste nella seconda parte dell’anno.