Fiat Fastback: qualche lamentela per la qualità della verniciatura in Brasile

Fiat Fastback ha ricevuto in Brasile numerose lamentele riguardo alla qualità della verniciatura. Su piattaforme social e sul sito web Reclame Aqui, numerosi proprietari hanno lamentato che la vernice dell’auto si stacca e mostra bolle d’aria poco dopo l’acquisto. Questo problema sembra diffuso e riguarda diverse regioni del Brasile, con molte segnalazioni che evidenziano il difetto.

In uno dei rapporti, Raphael Paiva, proprietario di un’Abarth Fastback, afferma che i problemi sono iniziati al momento del ritiro della vettura presso la concessionaria lo scorso giugno. Un altro caso è successo a Ralf Araújo. Il proprietario di una Fiat Fastback Audace del 2024, ha riferito di aver notato il problema tre mesi dopo l’acquisto. È stato contattato dal rapporto dopo aver commentato una pubblicazione di André Coelho de Sousa, che descriveva lo stesso problema:

“Ho una Fiat Fastback Impetus, 2023, bianco. La vernice ha iniziato a staccarsi in corrispondenza della giuntura tra il paraurti posteriore e la fiancata. L’ho portato in concessionaria e mi hanno detto che sta succedendo a diverse auto bianche… lo sistemeranno, poi vi dirò i risultati!”, ha detto André.

Fiat ha rilasciato un comunicato in proposito in cui dichiara: “Stellantis informa che casi specifici riguardanti problemi di verniciatura vengono gestiti dalle concessionarie Fiat, rispettando i termini della garanzia contrattuale e ricercando sempre la soddisfazione del cliente. Rafforza inoltre il fatto che l’azienda utilizza le tecniche e le attrezzature più moderne nel processo di verniciatura e che questi processi vengono continuamente rivisitati al fine di fornire i migliori prodotti ai propri consumatori. Stellantis, infine, evidenzia il proprio impegno per la qualità e resta a disposizione attraverso la rete delle concessionarie Fiat per assistenza ed eventuali chiarimenti ai consumatori sull’argomento”.

Ricordiamo infine che fino allo scorso giugno, il SUV coupé di Fiat aveva già venduto 17.075 unità. Nel 2023, secondo i dati di Fenabrave, sono state registrate in totale 40.402 vendite della Fiat Fastback.