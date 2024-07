DS Automobiles sostiene ancora una volta il “Tour de Düsseldorf” il 27 luglio

Nel fine settimana dal 26 al 28 luglio 2024, il centro storico di Düsseldorf sarà incentrato sull’arte di vivere francofila. La tradizionale festa francese non intrattiene i visitatori solo con prelibatezze culinarie, musica dal vivo e artigianato classico del paese vicino: sabato circa 150 veicoli storici di marchi francesi parteciperanno anche al “Tour de Düsseldorf”. Ancora una volta DS Automobiles sostiene questo raduno. La DS 7 E-Tense con numero di partenza 1 è l’unica vettura non d’epoca in testa alla classifica. L’artista Leon Löwentraut farà la sua prima esperienza di rally al volante dell’ibrido plug-in. Inoltre la marca premium parigina espone sulla Burgplatz i modelli DS 7 e DS 4.

DS Automobiles è partner ufficiale dello straordinario raduno di auto d’epoca dal 2015. Al via anche numerose DS, conosciute con il nome di “Déesse” (dea), che dà il nome e ispira l’attuale marchio DS Automobiles. Anche quest’anno DS Automobiles sostiene l’imminente “Tour de Düsseldorf”, che sabato (27 luglio 2024) percorrerà circa 120 chilometri attorno alla capitale dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia. Fa parte della “Grand Fête Française”, considerata la più grande festa francese in Germania (maggiori informazioni qui ).

“Siamo molto lieti di poter sostenere anche quest’anno il raduno di auto d’epoca d’importanza nazionale ‘Tour de Düsseldorf’. L’atmosfera sulla Burgplatz e all’interno del campo di partenza del tour è sempre unica. La DS 7 incarna idealmente l’arte del viaggio che viviamo in DS Automobiles. Ogni viaggio diventa un’esperienza incomparabile, sia nella vita di tutti i giorni che in un rally”, ha dichiarato Maria Schiewald, responsabile marketing DS Automobiles Germania

Alla testa delle circa 150 auto d’epoca esclusivamente francesi c’è un’innovazione del 21° secolo: una DS 7 E-Tense ben occupata. Al volante del SUV premium, l’artista Leon Löwentraut scende in pista davanti al campo. La DS 7 E-Tense colpisce per la sua tecnologia innovativa, l’eleganza parigina tipica del marchio e l’efficiente propulsione ibrida plug-in. La speciale lavorazione dei materiali contribuisce all’esclusività, tra cui la guilloché nel motivo a ferro di cavallo (Clous de Paris), cuciture decorative con motivo a perla e sedili in pelle, le cui superfici posteriori sono modellate su cinturini per orologi in metallo. I più moderni sistemi elettronici di assistenza alla guida, un sofisticato isolamento acustico e l’intelligenza artificiale ChatGPT integrata nel sistema di infotainment garantiscono un’esperienza di guida tanto sicura quanto individuale e confortevole.

I visitatori del Festival francese e del “Tour de Düsseldorf” potranno scoprire di più sulla DS 7 e sulla DS 4, la berlina compatta premium di DS Automobiles, sulla Burgplatz nel centro storico. La DS 4 è la perfetta combinazione tra design parigino e ingegneria tedesca. La DS 4 è costruita a Rüsselsheim. Dall’autunno 2024 sarà disponibile anche una versione del modello alimentata al 100% elettrica, anch’essa “Designed in Paris & Made in Germany”.