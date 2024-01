DS 7 e DS 9 modelli ufficiali della Paris Fashion Week

DS Automobiles schiera una flotta esclusiva di DS 7 E-TENSE e DS 9 E-TENSE brandizzate Paris Fashion Week per accompagnare giornalisti, influencer e talenti per le strade di Parigi, per un’esperienza elegante e a zero emissioni, con ChatGPT integrata in DS Iris SYstem. Le DS 7 e DS 9, dotate di motori ibridi plug-in E-TENSE, incarnano la perfetta alleanza tra lusso francese e innovazione tecnologica.

Partner ufficiale della Paris Fashion Week dal 2019, DS Automobiles partecipa alle sfilate con una flotta di DS 7 e 9

Il calendario della Settimana della moda di Parigi inizia questo martedì 16 gennaio con sei giorni dedicati alla moda prêt-à-porter maschile Autunno/Inverno 2024-2025, prima della Primavera/Estate Haute Couture da lunedì 22 gennaio a giovedì 25 gennaio. La moda donna Autunno/Inverno 2024-2025 seguirà da lunedì 26 febbraio a martedì 5 marzo.

L’elettrificazione resta al centro della strategia di DS Automobiles, con una gamma 100% elettrificata commercializzata dal 2019. Dalla Nuova DS 3 E-TENSE 100% elettrica alla DS 9 E-TENSE ibrida plug-in da 360 cavalli, ogni modello dimostra l’impegno del marchio per la mobilità sostenibile. Dal 2024, tutte le nuove creazioni di DS Automobiles saranno esclusivamente elettriche al 100%, sottolineando così l’impegno del Marchio a favore della transizione energetica.

I legami tra DS Automobiles e il mondo della moda sono stretti. Creazioni uniche come le cuciture Point Perle, il motivo guilloché Clous de Paris o la lavorazione dei cinturini per orologi delle sedute trovano una risonanza particolare nel mondo della creazione e del design innovativo. Per questa nuova edizione della settimana della moda di Parigi, DS Automobiles ha in serbo alcune sorprese, tra cui la presenza di una DS 9 con tinta di interferenza effetto maggiolino.

Durante queste settimane dedicate alla moda, DS Automobiles seguirà la Paris Fashion Week su Instagram @DS_automobiles con diverse attivazioni dedicate ai luoghi emblematici parigini, allo stile e al piacere di viaggiare per Parigi a bordo di DS 7 e DS 9. Primo incontro il 18 gennaio.