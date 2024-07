DS 4 Hybrid: iniziata la produzione a Rüsselsheim

DS Automobiles produce la DS 4 nello stabilimento di Rüsselsheim dall’autunno 2021. Ora a questo modello viene aggiunta una nuova variante di motore: nella metropoli automobilistica dell’Assia è iniziata la produzione della nuova DS 4 Hybrid. Anche questa versione del popolare modello unisce il design parigino alla precisione tedesca. La produzione della DS 4 E-Tense completamente elettrica inizierà presto nello stabilimento dell’Assia meridionale.

A Russelsheim è iniziata la produzione della nuova DS 4 Hybrid

Produrre in Germania come importatore è speciale. Nel caso del marchio parigino DS Automobiles, uno dei marchi premium di Stellantis, questa è una realtà dal 2021 con la compatta DS 4. Con lo slogan “Designed in Paris, Made in Germany”, il giovane marchio premium ha presentato il primo modello compatto appositamente sviluppato, progettato nel DS Design Studio di Parigi e costruito in Germania.

Oltre a un design eccezionale, la nuova DS 4 Hybrid offre una tecnologia innovativa. Il motore a benzina è supportato da un motore elettrico, ad esempio in fase di partenza o durante forti accelerazioni. Il motore a benzina eroga 100 kW (136 CV), il motore elettrico fornisce ulteriori 21 kW (equivalenti a 28 CV). La batteria agli ioni di litio con una capacità di 0,9 kWh consente la guida puramente elettrica. In condizioni ideali, la DS 4 Hybrid risparmia fino al 40% di carburante. La batteria si carica automaticamente durante la guida e viene recuperata anche l’energia di frenata. Lo spazio per passeggeri e bagagli rimane illimitato.

Al comfort e all’efficienza del sistema ibrido contribuisce anche il cambio e-DCS6, sviluppato appositamente per la tecnologia di propulsione della DS 4 Hybrid. Limita le interruzioni di coppia durante il cambio marcia e regala la sensazione di una guida particolarmente fluida.

Le speciali misure di garanzia della qualità si sono rivelate efficaci per DS Automobiles per la produzione nello stabilimento dell’Assia. Il lavoro dei robot di verniciatura è monitorato da un sistema di telecamere altamente sensibile che controlla i singoli strati di vernice e rileva con precisione le irregolarità. Prima della consegna, ogni DS 4 viene testata anche su una pista di prova interna, per escludere, ad esempio, rumori fastidiosi. Anche i preparativi per la DS 4 completamente elettrica sono già in pieno svolgimento. La produzione della DS 4 E-Tense completamente elettrica [1] inizierà presto nello stabilimento Stellantis di Rüsselsheim.

“Il duro lavoro delle ultime settimane è valso la pena. Siamo orgogliosi che la versione ibrida della DS 4 esca ora dalla linea di produzione di Rüsselsheim e raggiungerà presto i primi clienti. Tutto il nostro team è altamente motivato e ha preparato accuratamente i sistemi tecnici per l’avvio della produzione al fine di garantire la qualità premium che DS Automobiles si aspetta fin dal primo giorno. Ora attendiamo con ansia il prossimo compito impegnativo: la produzione della DS 4 elettrica al 100%”, ha dichiarato Pieter Ruts, direttore dello stabilimento di Rüsselsheim.