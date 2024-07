Alfa Romeo: in arrivo altri omaggi al passato dopo la 33 Stradale

Alfa Romeo lo scorso 30 agosto ha sorpreso il mondo svelando la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Questa auto rappresenta una sorta di reinterpretazione del mitico modello. Si tratta del primo frutto del programma “Bottega”. Questa super car sarà prodotta in appena 33 esemplari tutti già venduti con la prima unità che dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2024. Questo nonostante i prezzi siano elevatissimi. SI parla di oltre 1 milione di euro.

Dopo la nuova 33 Stradale ci saranno altri omaggi nei prossimi anni alla storia di Alfa Romeo

Questa auto è destinata a non rimanere a lungo unica nel suo genere. Il programma bottega nei prossimi anni infatti dovrebbe dare origine ad altri prodetti che rappresenteranno un omaggio alla storia della casa automobilistica del Biscione. Questa notizia è stata confermata nelle scorse ore dal capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos che ha confermato che ci saranno altre sorprese di questo tipo in futuro per i numerosi fan alfisti.

Mesonero nel corso di un’intervista concessa a Top Gear Italia ha parlato di come è nato e si è evoluto il progetto relativo alla nuova 33 Stradale e ha pure confermato che questo progetto non rimarrà qualcosa di isolato, come del resto aveva anticipato lo scorso anno anche il numero dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Mesonero-Romanos non si è voluto sbilanciare su quello che sarà il prossimo progetto del programma bottega ma ha dichiarato: “Non posso nascondere il mio amore per la TZ, ad esempio, ma la nostra esperienza è davvero straordinaria. Tre anni fa abbiamo avviato il progetto di una vettura destinata a diventare un emblema per noi, e non ci siamo fermati. Continueremo su questa strada perché abbiamo la storia, la tecnologia e abbiamo dimostrato la nostra capacità con il nostro team appassionato qui ad Alfa. Inizialmente molti non credevano che ce l’avremmo fatta, ma ora la prima 33 Stradale sarà consegnata entro la fine dell’anno”.

In passato si era parlato della possibilità che la prossima novità del programma bottega potesse essere la nuova Duetto ma non si escludono sorprese in proposito. Del resto la storia di Alfa Romeo è davvero ricca e dunque le possibilità sono infinite. Probabilmente da qui a fine anno avremo le idee più chiare in proposito e capiremo quale sarà il prossimo omaggio del Biscione alla sua storia.