Alfa Romeo 33 Stradale ha fatto il suo debutto nel Regno Unito al Goodwood Festival of Speed ​​2024

Alfa Romeo 33 Stradale in edizione limitata ha fatto il suo debutto pubblico nel Regno Unito, la sua prima apparizione pubblica fuori dall’Italia, al Goodwood Festival of Speed ​​di quest’anno. È affiancata dalla nuova Junior, la prima auto completamente elettrica di Alfa Romeo, al Festival in Electric Avenue.

Pete Greaves, alias Petrol Ped, ospiterà una sessione di domande e risposte in diretta con il responsabile del design dell’Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, alle 12:00 BST di sabato 13 luglio presso lo stand Alfa Romeo nel paddock Supercar. Faranno un giro in diretta della 33 Stradale, discutendo di come il design è diventato realtà e risponderanno alle domande inviate dal pubblico. Le domande possono essere inviate tramite i social @AlfaRomeoUK e gli account Instagram @PetrolPed. La sessione di domande e risposte sarà disponibile anche sulla pagina Facebook di Alfa Romeo UK.

Al Goodwood Festival of Speed di quest’anno, l’Alfa Romeo 33 Stradale fa il suo debutto pubblico vicino al Supercar Paddock. Questo modello, ispirato all’omonima vettura storica del 1967, segna il ritorno di Alfa Romeo nel segmento delle auto “fuoriserie”, con una produzione limitata a soli 33 esemplari. Ogni vettura è creata su misura in collaborazione tra il cliente e la Bottega Alfa Romeo, prendendo ispirazione dalle officine rinascimentali e dai maestri carrozzieri degli anni ’60, famosi per le loro opere d’arte su commissione.

I potenziali acquirenti della 33 Stradale possono optare tra un motore V6 biturbo da 3,0 litri che eroga oltre 620 CV o un propulsore completamente elettrico con una potenza superiore a 750 CV. L’auto sarà in esposizione vicino al Supercar Paddock per l’intero evento.

In aggiunta, al Festival è presente anche la nuova Alfa Romeo Junior, il primo modello del marchio ad adottare un motore completamente elettrico. Esibita in Electric Avenue, la Junior incarna lo spirito sportivo italiano con un design compatto e potente. Offerta in due versioni, una da 156 CV con un’autonomia fino a 250 miglia (WLTP) e un’altra da 280 CV con un’autonomia fino a 215 miglia (WLTP), entrambe rappresentano l’essenza del DNA sportivo di Alfa Romeo. La ricarica della nuova Junior è efficiente e veloce, con possibilità di raggiungere dal 10% all’80% di carica in meno di 30 minuti tramite un caricabatterie rapido da 100 kW.

Grazie al peso più contenuto e alla distribuzione ottimale delle masse, la Junior si inserisce nel segmento delle auto elettriche come una vera Alfa Romeo, offrendo la migliore tenuta di strada della categoria. La versione Veloce è equipaggiata con lo sterzo più diretto del segmento (14,6), calibrato per garantire precisione e migliorare le straordinarie doti di tenuta di strada. Le sospensioni sportive ribassate di 25 mm, le barre antirollio anteriori e posteriori, e l’impianto frenante con dischi anteriori da oltre 380 mm con pinze monoblocco a quattro pistoncini assicurano una rapidità in curva e un elevato livello di aderenza. Inoltre, il differenziale Torsen offre la massima trazione in qualsiasi condizione.

La Junior è disponibile in tre livelli di allestimento: Junior Elettrica e Speciale, entrambe con propulsore da 156 CV, e la Veloce con potenza di 280 CV. Oltre a comparire al Festival of Speed, Alfa Romeo Junior quest’estate farà un tour del paese, dando al pubblico l’opportunità di sperimentarlo di persona per la prima volta nel Regno Unito. Il roadshow includerà location a Bristol, Birmingham, Leicester e all’O2 di Londra. Per saperne di più e per vedere l’elenco completo delle location, visita www.alfaromeo.co.uk/roadshow .