Alfa Romeo e Fiat: tante novità da qui a fine decennio

Alfa Romeo e Fiat sono destinate ad essere protagoniste nel mondo dei motori da qui alla fine del decennio con tante nuove auto in arrivo. Entrambe le due famose case automobilistiche italiane lanceranno una nuova auto all’anno con l’obiettivo di affermarsi nei rispettivi segmenti di mercato conquistando preziose quote. Per quanto riguarda Fiat dopo il debutto della Grande Panda nel 2025 sarà la volta della nuova Multipla seconda auto della nuova famiglia Panda a cui poi seguirà nel 2026 anche la Panda Fastback e poi nel 2027 la nuova Strada. Nel 2028 dovrebbe essere la volta di un camper.

Tante novità per Alfa Romeo e Fiat da qui a fine anno: un nuovo modello all’anno per entrambe

Sempre a proposito di Fiat sono attesi per il 2025 la nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori e avrà in gamma una versione “Torino”. Quanto alla Fiat 500e in arrivo una versione con più autonomia e prezzo più basso. La nuova generazione dovrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028. Anche Alfa Romeo sarà particolarmente attiva. Dopo il debutto di Alfa Romeo Junior avvenuto ad aprile, l’anno prossimo toccherà alla nuova Stelvio e poi nel 2026 alla nuova Giulia. Entrambe queste auto nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno prodotte a Cassino.

Sempre a Cassino nel 2027 sarà prodotta un’altra vettura un’auto di segmento E forse un SUV che però avrà un design mai visto prima come confermato in più occasioni dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Nel 2028 dovrebbe essere la volta di una nuova berlina compatta erede di Giulietta ma con un nome diverso in quanto non sarà un hacthback tradizionale.

Poi nel 2029 probabilmente spazio per un secondo modello di segmento E e nel 2030 la nuova generazione di Tonale. Sempre entro fine del decennio non si esclude l’arrivo di una nuova Duetto ma in edizione strettamente limitata come la recente 33 Stradale grazie al programma Bottega.