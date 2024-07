Imparato: “Nella gamma di Alfa Romeo arriverà qualcosa di mai visto prima”

Parlando con il Sole 24 Ore, il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha anticipato una parte dei piani futuri del marchio confermando l’arrivo di un nuovo modello all’anno da qui al 2030. Una delle cose più interessanti che il CEO del Biscione ha detto riguarda il modello che vedremo nel 2027, il quinto della gamma della casa automobilistica del Biscione.

Il futuro modello di segmento E di Alfa Romeo sarà qualcosa di mai visto prima secondo Jean-Philippe Imparato

Si tratterà di una vettura di segmento E che però Imparato non ha voluto definire un SUV dicendo che sarà qualcosa di mai visto prima difficile da inquadrare in una delle attuali categorie in cui è diviso attualmente il mercato auto. Anche questa auto sarà prodotta su piattaforma STLA Large nello stabilimento Stellantis di Cassino insieme alle nuove generazioni del SUV Alfa Romeo Stelvio e della berlina Alfa Giulia. Questa vettura dovrebbe avere dimensioni di poco inferiori ai 5 metri ed essere il modello perfetto per fare bene in mercati importanti come Stati Uniti e Cina.

Molto probabilmente si tratterà di un mix tra una berlina e un SUV. Un modello con caratteristiche davvero uniche sia da un punto di vista del design che da quello delle prestazioni. Questo veicolo si andrà a collocare subito al di sopra delle nuove Giulia e Stelvio nella gamma della casa automobilistica del Biscione portando ad un livello ancora più elevato design, prestazioni, lusso e tecnologia dello storico marchio milanese. Maggiori dettagli su questo modello soprannominato al momento Alfa Romeo E-Jet le avremo nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello del Biscione e soprattutto se finalmente si capirà quello che sarà lo stile effettivo di questo veicolo che secondo alcune voci punterà forte sullo stile e sull’aerodinamicità.