Fiat 500 Torino sarà il nome della nuova versione ibrida prodotta a Mirafiori

Ieri in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni di Fiat, il numero uno della principale casa automobilistica italiana Olivier Francois ha confermato che la futura 500 ibrida che sarà prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori si chiamerà Fiat 500 Torino come omaggio alla città che ospita la sua produzione. Il nome dovrebbe riguardare un allestimento in particolare ma su questo è meglio aspettare notizie più sicure. Questa volta non ci saranno problemi con il governo dato che l’auto è stata progettata, sviluppata e prodotta in Italia. Anche il suo motore sarà fabbricato nel nostro paese e più precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Termoli.

Fiat 500 Torino sarà il nome di un allestimento della nuova versione ibrida sviluppata e prodotta in Italia

Il motore scelto per la nuova Fiat 500 Torino è il tre cilindri 1.0 FireFly. Questo motore è stato aggiornato ed è lo stesso utilizzato nelle Fiat Panda Hybrid. La produzione del motore avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Termoli, mentre il cambio manuale a sei rapporti sarà realizzato a Mirafiori, dove viene anche prodotto l’automatico eDct6.

La nuova Fiat 500 Hybrid monterà quindi il motore 1.0 tre cilindri FireFly, che eroga 70 CV e 95 Nm di coppia, in versione mild hybrid 12V. Questo propulsore sarà abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, garantendo un’esperienza di guida efficiente e dinamica per gli automobilisti.

Esteticamente Fiat 500 Torino sarà quasi del tutto simile alla Fiat 500e da cui deriverà e lo stesso vale anche per il suo abitacolo, gli allestimenti etc. Quello che cambierà sarà il prezzo dato che la Fiat 500e parte da 30 mila euro mentre questa auto dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 18 mila euro con la versione top di gamma che potrebbe superare di poco i 20 mila euro. Vedremo se questa auto riuscirà da sola a risollevare le sorti della fabbrica di Mirafiori che vive un momento difficile a causa del calo della produzione dovuto alla mancanza di domande per le auto prodotte.