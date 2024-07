Nuova Alfa Romeo Stelvio: tra 10 mesi sapremo la verità

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità per la gamma della casa automobilistica milanese. Il suo debutto è previsto tra circa 10 mesi. Manca dunque sempre meno a questo importante novità per la gamma dello storico marchio milanese che punta forte su questo modello per aumentare e non di poco le sue vendite a livello globale trasformandosi nel vero marchio premium mondiale del gruppo Stellantis.

Circa 10 mesi ci separano dal debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio una vettura fondamentale per il futuro del Biscione

Tra circa 10 mesi dunque conosceremo la verità e sapremo come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio e come cambierà il suo stile. Sapremo anche se in gamma ci sarà spazio per qualche versione termica o se alla fine il Biscione non cambierà idea e ci saranno solo versioni elettriche. A nostro avviso la prima ipotesi è la più probabile in questo momento visto il rallentamento nelle vendite di auto elettriche. La piattaforma STLA Large del resto si presta ad ogni tipo di motorizzazione e quindi non ci saranno prblemi.

La nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un recente render del designer e creatore digitale Mirko del Prete sarà la prima auto ad adottare in Europa la piattaforma STLA Large che ha fatto il suo debutto assoluto con la recente Dodge Charger Daytona. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come del resto anche la nuova Alfa Romeo Giulia e la futura vettura di segmento E confermata ufficialmente dal CEO Imparato nei giorni scorsi.

Nuova Alfa Romeo Stelvio che avrà uno stile ancora più sportivo, aggressivo e aerodinamico rispetto al suo predecessore ci mostrerà quelle che sono le reali ambizioni di Alfa Romeo oltre a fornirci preziose anticipazioni su quello che sarà il design delle prossime novità della casa milanese a partire proprio da Giulia e anche dalla vettura di segmento E che sarà un qualcosa di mai visto prima come anticipato dallo stesso Imparato.