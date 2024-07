Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: saranno made in Italy al 100%

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno le due prossime novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. Queste due auto saranno al 100 per cento made in Italy. Infatti esse sono state progettate, sviluppate e saranno prodotte in Italia. Il luogo di produzione scelto per queste due auto è lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio dove le due vetture saranno prodotte insieme a Maserati Grecale e ad un futuro modello di segmento E su piattaforma STLA Large.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno delle vere auto italiane al 100%

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia di cui qui vi mostriamo alcuni render sono considerati come due modelli fondamentali per il futuro del marchio milanese che vuole definitivamente diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis. Le due auto avranno elementi di design in comune con il SUV compatto Alfa Romeo Junior dal quale però differiranno per altri elementi che serviranno a rendere uniche.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sorprenderanno con il loro design rinnovato. Entrambe avranno un design più sportivo e aerodinamico con coda tronca. Le dimensioni dovrebbero essere leggermente maggiori rispetto ai modelli attuali. Per quanto riguarda i motori, queste due auto avrebbero dovuto essere le prime solo elettriche del marchio del Biscione. Al momento però la situazione non è chiara dato che la crescita delle vendite di auto elettriche è molto più lenta del previsto e dunque non si esclude che alla fine qualche versione termica possa esserci per entrambe. Del resto la piattaforma STLA Large lo consente.

Quello che sembra abbastanza scontato è che con il debutto delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia rispettivamente nel secondo trimestre del 2025 e nel terzo trimestre del 2026 nulla sarà più come prima per Alfa Romeo. Cambierà infatti la percezione del marchio ancora più premium rispetto ad oggi con la qualità sempre più al primo posto.