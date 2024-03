Svelata ufficialmente la nuova Dodge Charger Daytona

Dodge sta inaugurando una nuova era nell’ambito delle muscle car automobilistiche, presentando oggi il debutto globale della sua ultima creazione: la nuova Dodge Charger, la prima e unica muscle car elettrica al mondo e la prima muscle car multi-energia del marchio. La leggendaria Dodge Charger entra in una nuova era con una spinta elettrica.

Nuova Dodge Charger Daytona 2024 è stata finalmente svelata: ecco le prime immagini ufficiali e le specifiche

La nuova Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024, completamente elettrica, mantiene il titolo di muscle car più veloce e potente al mondo, erogando 670 cavalli. Si prevede che acceleri da 0 a 100 km orari in soli 3,3 secondi e completi il quarto di miglio in circa 11,5 secondi. Anche la Dodge Charger Daytona R/T 2024 da 496 cavalli si unisce alla gamma dei modelli elettrificati. La Dodge Charger di nuova generazione è fornita di trazione integrale di serie su tutti i modelli e presenta una gamma di opzioni di propulsione multi-energia per prestazioni su misura. Tra queste opzioni, troviamo il Dodge Charger SIXPACK HO, che offre una potenza di 550 cavalli grazie al motore 3.0 Twin Turbo Hurricane High Output, e il Dodge Charger SIXPACK SO, con una potenza di 420 cavalli alimentata dal motore 3.0L Twin Turbo Hurricane Standard Output.

La produzione delle versioni coupé a due porte della nuova Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 e della Dodge Charger Daytona R/T 2024, entrambe completamente elettriche, inizierà a metà del 2024. Per quanto riguarda i modelli Daytona Scat Pack e R/T a quattro porte completamente elettrici, la produzione inizierà nel primo trimestre del 2025. Nel medesimo periodo, prevediamo l’avvio della produzione dei modelli Dodge Charger SIXPACK HO a due porte e dei Dodge Charger SIXPACK SO a quattro porte con motore a combustione interna. Tutti questi modelli saranno costruiti nello stabilimento di assemblaggio di Windsor, in Ontario.

L’annuncio dei modelli Charger Daytona completamente elettrici e delle varianti Charger SIXPACK, alimentate dal motore Hurricane, rappresenta un passo significativo allineato con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Questo piano prevede l’adozione di sistemi di propulsione elettrificati e più efficienti per ridurre l’impronta di carbonio globale del gruppo del 50% entro il 2030. Inoltre, Stellantis mira a guidare il settore dei trasporti verso zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Questi nuovi modelli Dodge incarnano l’impegno del marchio verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

La nuova Dodge Charger segna un’importante evoluzione nella Dodge Brotherhood of Muscle introducendo la prima muscle car completamente elettrificata. Questi modelli di nuova generazione sono i pionieri nell’adozione della piattaforma STLA Large, una piattaforma nativa BEV altamente flessibile che offre un enorme potenziale in termini di potenza. Grazie a una vasta gamma di moduli di sospensione e supporti del gruppo propulsore, è possibile personalizzare le prestazioni del veicolo per soddisfare gli obiettivi specifici di ogni modello.

I modelli Dodge Charger Daytona, completamente elettrici e dotati di trazione integrale, sono spinti da un sistema di propulsione a 400 V che offre prestazioni V-8 sovralimentate con emissioni zero e una risposta immediata della coppia. Questo sistema comprende un pacco batteria ad alta tensione, un doppio modulo di ricarica integrato e un modulo di guida elettrica (EDM) sia anteriore che posteriore. L’EDM anteriore sfrutta il disinserimento dell’estremità della ruota anteriore per migliorare autonomia ed efficienza, mentre quello posteriore include un differenziale meccanico a slittamento limitato per aumentare trazione e prestazioni. Entrambi gli EDM presentano un’architettura 3 in 1.

Il pacco batteria è progettato per offrire una capacità installata di 100,5 kW e una velocità di scarica massima di 550 kW, ottimizzando l’accelerazione per sfruttare al meglio la potenza della batteria durante accelerazioni intense, come in un quarto di miglio. La sua struttura a celle prismatica garantisce una maggiore stabilità strutturale e prestazioni termiche superiori grazie all’involucro rigido, riducendo così la temperatura della batteria durante le prestazioni ad alte velocità. La chimica alluminio-nichel-cobalto delle celle offre una maggiore potenza per grammo, equiparabile all’efficienza del carburante ad alto numero di ottano nelle versioni elettriche a batteria.

Il sistema di propulsione da 400 V integra sei livelli di prestazioni in un unico propulsore. La Charger Daytona R/T 2024 è dotata di serie del kit di aggiornamento standard Direct Connection Stage 1, che incrementa la potenza di 40 cavalli, portandola a un totale di 496 cavalli. Il modello Daytona Scat Pack, invece, include il kit Stage 2, che aggiunge ulteriori 80 cavalli per un totale di 670 cavalli.

La nuova Dodge Charger è permeata del puro DNA di una muscle car, sia nel suo design esterno che negli interni. Il Charger vanta una serie di funzionalità prestazionali, tra cui una modalità PowerShot che offre un incremento di 40 cavalli per i modelli Charger Daytona, modalità Drag, Track, Drift e Donut, cerchi da 20 pollici con pneumatici anteriori da 305 e posteriori da 325, il più grande pacchetto freni mai offerto su un veicolo Dodge, sospensioni semiattive a doppia valvola, funzioni di preparazione alla gara, Line Lock, Launch Control e altro ancora, il tutto con trazione integrale di serie su tutti i modelli Charger.

“Con il Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 elettrificato, offriamo prestazioni paragonabili alla Charger Hellcat Redeye e introduciamo il primo scarico a camera Fratzonic al mondo”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “Inoltre, i modelli Dodge Charger SIXPACK, alimentati dal motore Hurricane, offriranno alla Brotherhood of Muscle un’opzione a gas con una potenza e una coppia superiori rispetto ai precedenti motori HEMI da 5,7 e 6,4 litri. La prossima generazione di Dodge Muscle è arrivata.”