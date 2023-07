Dodge Charger e Challenger: debutta la nuova edizione speciale Mopar ‘23

Mopar, con il suo celebre programma di personalizzazione di veicoli di fabbrica, ha presentato le nuove edizioni speciali delle Dodge Challenger e Charger 2023. Basate sulle versioni R/T Scat Pack Widebody, le nuove special edition, con un design interno ed esterno orientato alle prestazioni, saranno prodotte in edizione limitata: solo 220 unità per ogni modello, di cui 200 per gli Stati Uniti e 20 per il Canada.

Mike Koval, responsabile di Mopar North America, ha detto che le due iconiche muscle car a due e quattro porte di Dodge sono veicoli perfetti per continuare la tradizione annuale di Mopar che consiste nell’offrire pacchetti esclusivi, orientati alle prestazioni, a tiratura limitata con componenti e accessori ad alte prestazioni testati in fabbrica dal Mopar Custom Shop. Con accattivanti accenti in nero opaco e blu Mopar, entrambi i modelli Mopar ‘23 attireranno l’attenzione e saranno oggetto di desiderio da parte degli appassionati di prestazioni e collezionisti.

Dodge Charger e Challenger Mopar ’23 tre quarti posteriore

Dodge Charger e Challenger: arriva la versione Mopar ’23 in soli 220 esemplari

Le Dodge Charger e Challenger Mopar ‘23 sono disponibili esclusivamente in Pitch Black Clear Coat, con grafiche uniche in nero opaco e strisce tracer blu Mopar lungo il cofano, il tetto e il portellone. Ulteriori personalizzazioni includono un badge sulla griglia in blu Mopar, delle pinze freno blu Mopar dietro cerchi in carbonio nero forgiato e dei tappi valvola Mopar. Un esclusivo spoiler sul portellone in fibra di carbonio è usato per la prima volta e sarà disponibile solo sui modelli Mopar ‘23.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia la Dodge Challenger che la Dodge Charger Mopar ’23 vantano una potenza senza rivali grazie al motore Hemi V8 aspirato da 6.4 litri da 492 CV. La Challenger Mopar ’23 dispone di serie del collaudato cambio manuale Tremec a 6 velocità mentre la trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce è disponibile sulla Challenger Mopar ’23 e di serie sulla Charger Mopar ’23.

L’abitacolo delle due muscle car si distingue per l’attenzione ai dettagli, con un badge Mopar sul cruscotto che riporta il seriale, il pacchetto interni in carbonio suede con veri inserti in fibra di carbonio e rivestimento del tetto in suede e un volante riscaldato, piatto e rivestito in pelle, tra le altre caratteristiche.

Come detto ad inizio articolo, la produzione sarà limitata a soli 220 esemplari per ogni modello. L’assemblaggio partirà ad inizio settembre mentre le consegne ad inizio ottobre. I clienti interessati dovrebbero contattare la concessionaria Dodge locale di fiducia per maggiori informazioni. Ancora una volta, questa sarà una delle ultime possibilità per acquistare una vettura del brand con motore a combustione interna.