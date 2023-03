Dodge: in arrivo una nuova muscle car elettrica?

Nei giorni scorsi ha debuttato la nuova Dodge Challenger SRT Demon 170. Proprio in occasione della presentazione di questa vettura, il numero uno della casa americana, l’amministratore delegato Tim Kuniskis ha rilasciato alcune dichiarazioni che secondo alcuni fanno presupporre che entro fine anno potrebbe esserci spazio per la presentazione di una nuova muscle car elettrica da parte del brand di Stellantis.

Dodge potrebbe svelare altre muscle car elettriche entro fine anno

Ciò ha senso considerando che Dodge come marchio ha attualmente solo quattro auto nella sua gamma e cioè Hornet, Durango, Charger e Challenger. Chiaramente, la Charger e la Challenger presto usciranno di scena e quindi pensare che la casa americana possa rimanere con così poche auto sembra strano. Secondo MoparInsiders, che cita sue fonti, Dodge avrebbe già in programma di svelare i successori EV di ciascun modello questo agosto. La Woodward Dream Cruise di quest’anno è il 19 agosto e si dice che sia il luogo in cui avverrà il debutto di nuovi modelli.

Non si sa esattamente con quali specifiche o anche con quale forma arriveranno i primi due modelli Dodge completamente elettrici. Sarebbe interessante se la casa automobilistica fosse una delle prime a commercializzare un’auto elettrica a due porte.

Vedremo dunque che novità arriveranno dal marchio americano di Stellantis nel corso delle prossime settimane. Quello che è certo è che il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha intenzione di puntare forte su questi brand per aumentare ulteriormente le sue quote di mercato in Nord America e non solo e per aumentare il numero di immatricolazioni di auto elettriche a zero emissioni negli Stati Uniti. Ricordiamo infatti che il gruppo Stellantis intende arrivare a vendere almeno il 50 per cento di auto elettriche negli Stati Uniti entro il 2030.