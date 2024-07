Fiat Grande Panda Abarth: sarà questo il suo design?

Fiat Grande Panda presentata lo scorso 11 luglio sta facendo parlare molto di se come del resto ci aspettavamo. In attesa di conoscere prezzi e data di apertura degli ordini sul web c’è chi si diverte ad immaginare presunte versioni di questa auto non ancora confermate. Una di queste è la Fiat Grande Panda Abarth o Abarth Grande Panda. Questa versione al momento non è ancora sicuro. Non sappiamo se effettivamente Abarth deciderà di lanciare un modello di questo tipo dato che non è automatico che ogni auto di Fiat abbia una versione della casa automobilistica dello scorpione.

Ecco come potrebbe apparire una futura Fiat Grande Panda Abarth se lo scorpione deciderà di realizzarla

Nonostante ciò il sito francese Auto-moto nelle scorse ore ha pubblicato un render in cui viene ipotizzato come sarebbe una nuova Fiat Grande Panda Abarth. Si tratta di una creazione digitale di Julien Jodry. La vettura è stata immaginata con un design frontale estremamente aggressivo, con la scritta “Abarth” sul muso e il logo dello scorpione sulle fiancate, cerchi in lega più grandi e dallo stile sportivo, tetto scuro, passaruota modificati rispetto al modello base, e un piccolo spoiler sopra il lunotto. Le tonalità disponibili includono colori pastello, seguendo la tradizione delle ultime Abarth elettriche.

La potenza potrebbe raggiungere i 280 cavalli, un valore pari a quello dell’Alfa Romeo Junior Veloce, della Lancia Ypsilon HF e della Fiat 600e Abarth. Vedremo se nei prossimi mesi arriverà qualche notizia in proposito all’arrivo sul mercato di una Fiat Grande Panda Abarth.