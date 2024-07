Alfa Romeo Junior Veloce convince gli inglesi: “E’ fantastica da guidare”

Alfa Romeo Junior Veloce, versione ad alte prestazioni del B-SUV del Biscione con motore elettrico da 280 cavalli di recente è stata messa alla prova dai giornalisti delle principali testate giornalistiche del mondo. Tra queste anche gli inglesi di Auto Express che sono rimasti davvero colpiti da questo recente modello dello storico marchio milanese che promette di far parlare a lungo di se.

Grandi elogi dalla stampa inglese per Alfa Romeo Junior Veloce

Il giornalista inglese di Auto Express Steve Sutcliffe, è stato colui che ha provato Alfa Romeo Junior Veloce riempiendola di complimenti e defininendola come la migliore “Alfa Romeo mainstream di una generazione”. Per Sutcliffe si tratta di un’auto che offre un’esperienza di guida fantastica, arricchita da tecnologia avanzata e notevole qualità sia nell’abitacolo che nell’estetica esterna. Questo dimostra quanto una piccola auto elettrica possa essere affascinante quando ogni dettaglio è curato con precisione.

Per il giornalista inglese l’unica pecca potrebbe essere un prezzo più elevato rispetto alla media di categoria ma del resto parliamo di una vettura che fa parte della gamma di un brand premium e questo è il motivo di prezzi un po’ più cari del normale. Ricordiamo che qui da noi in Italia Alfa Romeo Junior Veloce viene venduta a 48.500 euro, una spesa giustificata secondo Steve Sutcliffe, soprattutto per un aspetto sorprendente: non tanto la sua enorme potenza, ma il suo peso, che è considerato quasi leggero come una piuma.

La bilancia registra meno di 1,6 tonnellate in totale, precisamente 1.590 chilogrammi, il che è notevole per un’auto elettrica con così tanta tecnologia integrata. Questo peso da “Auto termica” ovviamente la rende molto piacevole da guidare e migliora notevolmente le sue prestazioni.

Secondo il giornalista di Auto Express il modo in cui tecnici e ingegneri del Biscione hanno messo a punto sterzo, freni, sospensioni e ammortizzatori finisce per dare a questa auto una certa personalità. Questo oltre ad avere un aspetto molto sportivo e aggressivo che spicca sulla concorrenza. Insomma per il famoso magazine inglese la vettura va sicuramente promossa a pieni voti.