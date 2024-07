Fiat: in arrivo una nuova Panda all’anno

Fiat Grande Panda, svelata ufficialmente lo scorso 11 luglio dopo che le prime immagini ufficiali erano state diffuse nelle scorse settimane, darà origine ad una nuova famiglia di auto. In pratica la gamma di Fiat si arricchirà ogni anno di una nuova Panda. La prima ad arrivare nel 2025 sarà la nuova Giga Panda o anche nuova Multipla, un SUV di segmento C dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti e che punterà su spazio a bordo per persone e bagagli e su un rapporto qualità prezzo elevato.

Una nuova Panda ogni anno da qui almeno fino al 2028 per Fiat

Nel 2026 sarà la volta della nuova Fiat Panda Fastback una sorta di SUV coupè anche questo lungo circa 4,4 metri ma con uno stile più sportivo e aerodinamico e solo in versione a 5 posti. Anche questa auto come la Grande Panda e la Giga Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis. Poi a seguire la la volta della Panda pickup una sorta di erede della Fiat Strada brasiliana che sarà venduta anche in Europa a partire dal 2027. Nel 2028 dovrebbe essere la volta della Panda Camper anche in questo caso stessa piattaforma delle altre auto della famiglia e elementi di design in comune.

Insomma Panda come 500 darà vita ad una vera e propria famiglia di auto tutte con versioni elettriche e ibride con l’obiettivo di democraticizzare il passaggio alle auto elettriche rendendolo possibile a tutti. Tante novità in arrivo dunque per Fiat che nei prossimi anni continuerà ad essere un vero e proprio punto di riferimento per il mercato auto in Europa e non solo.