Nuova Fiat Strada: sarà questo il suo design?

Nuova Fiat Strada è una delle auto che in futuro faranno parte della nuova famiglia Panda che ha fatto il suo debutto con la Fiat Grande Panda che ha debuttato nei giorni scorsi con le prime immagini ufficiali diffuse da Fiat. Il suo arrivo è previsto per il 2027 e si tratterà di un modello pensato per il Sud America che però a quanto pare potrebbe arrivare anche dalle nostre parti.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Strada che debutterà nel 2027

La nuova Fiat Strada nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e avrà sia versioni termiche che elettriche al 100 per cento. Queste ultime grazie alla presenza di batterie LFP avranno un prezzo abbordabile. Al momento non si sa molto di questo veicolo se non che arriverà dopo la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Panda Fastback.

Nel frattempo sul web il creatore digitale e designer Kleber Silva ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello sulla base delle prime immagini della nuova Fiat Grande Panda.

Nuova Fiatt Strada avrà in Sud America un compito molto delicato e cioè quello di sostituire un modello di grande successo. Infatti l’attuale generazione da anni è l’auto più venduta in assoluto in Brasile e una delle più vendute in tutto il continente. Vedremo dunque se tale auto riuscirà ad avere lo stesso successo del suo famoso predecessore.