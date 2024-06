Dodge Charger Daytona: debutto ritardato di 90 giorni, ci sono dei problemi

Ritardo significativo per la nuova Dodge Charger Daytona. Secondo diverse fonti di concessionari, le consegne delle prime auto sono state rinviate di 90 giorni. Fonti vicine all’azienda dicono che il rinvio è necessario per risolvere diversi problemi elettrici emersi durante i test.

A causa di alcuni problemi emersi in fase di test ritardata la consegna delle prime unità di Dodge Charger Daytona

Dall’inizio dell’anno, la casa automobilistica americana di Stellantis ha sottoposto i prototipi della nuova Dodge Charger Daytona a rigorosi test su strada. Tuttavia, questi test hanno evidenziato alcuni problemi. Ad esempio, è stato notato un prototipo mentre veniva riportato al Chrysler Technical Center (CTC) ad Auburn Hills sul retro di un carro attrezzi a pianale con cinghie di traino che correvano attraverso i finestrini aperti.

In un altro caso, gli ingegneri sono rimasti chiusi fuori dal veicolo, costringendoli ad arrampicarsi per accedere al suo interno. I documenti del concessionario indicano che Dodge ha ritardato gli ordini di assegnazione, i processi di ordinazione e persino la presentazione ufficiale della nuova Dodge Charger Daytona da maggio ad agosto. Questo ritardo di tre mesi consentirà agli ingegneri di risolvere i problemi e garantire un debutto più agevole per la muscle car elettrica. Con tutti gli occhi puntati sulla nuova muscle car elettrica di Dodge, il brand deve fare tutto il possibile per garantire il regolare lancio della Dodge Charger Daytona 2024.

Dodge Charger Daytona è un modello cruciale per Dodge, poiché segna un passaggio significativo dalle tradizionali muscle car alimentate a benzina ai veicoli elettrici (EV). Pertanto, la società è sotto notevole pressione per ottenere il giusto lancio. Si prevede che i prezzi per i modelli First Edition della Charger Daytona saranno elevati, riflettendo le funzionalità a pieno carico che queste auto offriranno. Ciò preoccupa alcuni fan, soprattutto considerando l’incertezza che circonda gli incentivi governativi per i veicoli elettrici.