Nuova Alfa Romeo Giulia: dopo il suo debutto nulla sarà più come prima

Nuova Alfa Romeo Giulia farà il suo debutto intorno alla metà del 2026. Il debutto di questa auto è particolarmente atteso in quanto sono in tanti a domandarsi quali saranno state le novità previste da Alfa Romeo per rendere la sua vettura più appetibile sul mercato in un momento storico in cui le berline fanno molta fatica sul mercato dominato ormai in lungo e in largo da SUV e Crossover.

A metà del 2026 il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia lancerà il Biscione in una nuova era

Alfa Romeo aveva due strade: la prima era quella di portare sul mercato una sorta di mix tra una berlina e un crossover come hanno fatto altre case automobilistiche anche dentro la stessa Stellantis. L’altra opzione era quella di puntare sulla sportività e sulle prestazioni offrendo una berlina coupè dal design molto aggressivo e dallo spirito sportivo. Questa sembra essere stata la scelta fatta dalla casa automobilistica del Biscione almeno secondo quanto trapelato fino ad ora a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia.

Quello che appare abbastanza scontato e che con il debutto di questa vettura, che arriverà circa 1 anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio, nulla sarà più come prima per lo storico marchio milanese che finalmente darà il via ad una nuova era con una gamma totalmente rinnovata formata da 4 modelli a cui poi si aggiungerà un anno dopo anche un altro veicolo di segmento E che sorprenderà molto per il suo stile.

Con queste auto Alfa Romeo si prepara ad affrontare il mercato con l’obiettivo di diventare finalmente un vero e proprio brand premium globale, l’unico ad avere queste caratteristiche tra i marchi che vi sono all’interno del gruppo Stellantis.

Qui vi mostriamo due render di Sugar Design e di Salvatore Lepore che immaginano così l’aspetto di questo atteso modello che come sappiamo sarà costruito su piattaforma STLA Large di Stellantis e verrà assemblata presso lo stabilimento Stellantis di Cassino divenendo uno dei fiori all’occhiello del made in Italy automobilistico di Stellantis.