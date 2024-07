DS 8: potrebbe essere stato svelato il frontale del crossover elettrico

Come risulta già noto, a prendere il posto della grande berlina DS 9 sarà la nuova DS 8 ovvero un crossover elettrico basato sulla nuova piattaforma STLA Medium, di casa Stellantis, che verrà prodotta presso lo stabilimento di Melfi accanto alle DS 7, Jeep Compass e Lancia Gamma.

Ora, come nel caso di altri costruttori, DS France ha lanciato uno spot che guarda alla nostalgia del passato con un nuovo video promozionale; l’occasione giusta per tracciare le linee di una nuova DS elettrica, al momento depositaria di un nome tenuto segreto. Gli ultimi istanti del video ci mostrano infatti quello che potrebbe essere il frontale della prossima DS 8, dotato di uno stile particolarmente elaborato (come è nelle corde del costruttore francese di casa Stellantis) dove spiccano particolari luminosi fortemente evidenziati, a cominciare dal nuovo logo e dalla calandra. In ogni caso il costruttore non ha rilasciato commenti sull’identità del veicolo mostrato, sebbene venga riportato che si tratta di un “modello in attesa di omologazione”.

Quella mostrata nel video potrebbe quindi essere proprio la nuova DS 8

La nuova DS 8 prenderà il posto oggi occupato dalla berlina DS 9; il crossover elettrico è stato già visto più volte su strada, camuffato, durante alcune necessarie fasi di test precedenti all’omologazione finale. I tratti distintivi proposti dall’immagine del frontale vista all’interno del video promozionale dicono che potrebbero risultare facilmente confrontabili con lo stile visto sui prototipi della DS 8 apparsi su strada.

Il crossover, esclusivamente elettrico, avrà il compito di puntare su uno stile unico per cercare di imporsi contro la concorrenza premium composta in particolare dalla BMW X4 e dalla Mercedes GLC Coupé. La DS 8, che si ispira al concept ASL (Aero Sport Lounge) presentato nel 2020, non rappresenta un’impostazione tipica dei nuovi SUV-coupé ma piuttosto di un crossover con proporzioni paragonabili a quelle dell’attuale Peugeot 408 pur puntando su una lunghezza superiore a quest’ultima di circa 10 centimetri puntando su un valore complessivo nell’ordine dei 480 centimetri totali.

Se quello apparso nello spot fosse realmente il frontale della DS 8, questo ospita fari sottili e alti che corrono lungo il bordo del cofano anteriore piatto. Completano la firma luminosa due luci LED posizionate verticalmente, come già visto nel caso del concept ASL; allo stesso tempo si nota una mascherina dotata di molteplici elementi lineari luminosi con al centro il nuovo logo del costruttore, rivisto nell’impostazione stilistica e ora appunto illuminabile. Nella parte più bassa del frontale c’è anche una grande presa d’aria e prese d’aria laterali piuttosto discrete. Dal punto di vista delle potenze espresse, la futura DS 8 dovrebbe garantire la disponibilità di una variante elettrica da 240 cavalli così come una versione, sempre elettrica a trazione integrale, da 320 cavalli di potenza con doppio motore (uno su ogni asse).