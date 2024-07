Nuova Lancia Gamma: si avvicina il momento della verità

Nuova Lancia Gamma, che qui vi mostriamo in un recente render del designer e creatore digitale Mirko del Prete, si avvicina sempre di più al momento della verità. Il suo debutto è previsto nella prima metà del 2026 ma è probabile che già i primi indizi su come sarà questa attesa vettura, futura ammiraglia della casa piemontese, possano arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

Il momento della nuova Lancia Gamma è sempre più vicino: l’ammiraglia di Lancia debutterà ad inizio 2026

Nuova Lancia Gamma sarà una fastback lunga 4,7 metri che dovrebbe essere solo elettrica anche se da questo punto di vista non escludiamo colpi di scena. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Qui l’auto sarà prodotta insieme a due modelli di Jeep e a due modelli di DS Automobiles. Dunque si tratterà di una vettura made in Italy disegnata, sviluppata e prodotta in Italia. Questo modello oltre alla crescita del brand Lancia nel segmento premium in Europa dovrebbe fornire un importante contributo al raggiungimento dell’obiettivo del governo italiano e anche di Stellantis di tornare di nuovo a produrre 1 milione di auto all’anno nel nostro paese.

Nuova Lancia Gamma sarà il secondo di tre modelli che Lancia porterà sul mercato per rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto in Europa. Gli altri due sono la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato nei mesi scorsi e la nuova Lancia Delta che invece vedremo nel corso del 2028. Questo modello dovrebbe fornire in particolare un grosso contributo alla crescita delle quote di mercato del marchio di Stellantis nei principali mercati europei ed in particolare in Germania e Francia. Vedremo dunque nei prossimi mesi che aggiornamenti arriveranno a proposito della futura ammiraglia della casa italiana e se davvero ci saranno novità importanti a proposito di questo veicolo come immaginiamo.