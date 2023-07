DS 9 vince il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023

Ogni anno, i Globes du Taxi celebrano e premiano gli attori che contribuiscono alla valorizzazione della professione di tassista. Per selezionare i vincitori dell’edizione 2023, una giuria composta da nove membri (uomini e donne che rappresentano i diversi settori professionali dei taxi) ha votato sotto la presidenza di David Belliard, vicesindaco della città di Parigi e responsabile per la trasformazione dello spazio pubblico, i trasporti, la mobilità, il codice della strada e le infrastrutture viarie.

La DS 9 ha ricevuto il riconoscimento più importante in quanto è stata eletta Auto dell’Anno. Punto di riferimento della gamma di DS Automobiles, l’ammiraglia francese si propone sul mercato come una grande berlina che incarna l’arte del viaggio à la française.

DS 9: l’ammiraglia è stata premiata ai Globes du Taxi 2023

Disponibile in varie versioni, tra cui l’E-Tense 250, questa vettura offre un sistema ibrido plug-in composto dal motore benzina PureTech 200 e da un motore elettrico da 110 CV, capace di percorrere fino a 84 km in modalità 100% elettrica in città o fino a 74 km nel ciclo combinato WLTP.

La DS 9 si contraddistingue per i suoi dettagli raffinati e un’eleganza esclusiva, con ampie superfici rivestite in pelle, un cielo in Alcantara e varie decorazioni uniche come le cuciture, il guilloché Clou de Paris o la lavorazione del cinturino da orologio applicata alla pelle nappa dei sedili.

C’è anche il sistema DS Scan Suspension

L’equipaggiamento tecnologico è molto completo e include, tra le altre cose, un sistema di infotainment connesso con riconoscimento vocale naturale DS Iris System e da DS Active Scan Suspension.

Quest’ultimo sistema prevede delle sospensioni attive pilotate da una telecamera in grado di leggere la strada e agire indipendentemente su ogni ruota per un comfort ottimale. Per una maggiore sicurezza, è disponibile anche DS Night Vision, che prevede una telecamera a infrarossi che scansiona la strada per rilevare pedoni, ciclisti o animali fino a una distanza di 100 metri.

I posti posteriori possono beneficiare di sedili riscaldabili, massaggianti e ventilati con poggiatesta Lounge e un bracciolo centrale Lounge, un pulsante di cortesia per far avanzare il sedile del passeggero anteriore e un climatizzatore automatico bizona. Grazie al lungo passo, l’abitabilità della seconda fila, così come il comfort, l’isolamento acustico e il capiente bagagliaio da 510 litri, la DS 9 è perfetta per affrontare lunghi viaggi.

Joël Verany, direttore di DS Automobiles France, ha detto che la DS 9 è il fiore all’occhiello della gamma della casa automobilistica di Stellantis e sono onorati che i professionisti riconoscano le sue qualità assegnandole il premio di Auto dell’Anno nell’ambito dei Globes du Taxi 2023. I tassisti sono i primi artigiani a lavorare per l’arte del viaggio à la française. Vederli scegliere la DS 9 è un profondo riconoscimento per il brand.