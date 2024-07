Fiat Giga Panda: sarà la Dacia Duster di Fiat?

Fiat Giga Panda sarà la prossima grande novità della principale casa automobilistica italiana che da poco ha svelato la nuova Fiat Grande Panda. Questa auto è stata protagonista delle prime immagini teaser rivelate lo scorso 11 luglio nel giorno in cui Fiat ha festeggiato il suo 125 esimo anniversario. Le immagini pixellate hanno solo lasciato intendere quello che sarà lo stile di questa auto che avrà molti elementi di design della Grande Panda da cui si differenzierà soprattutto per il fatto di essere notevolmente più grande circa 40 cm più lunga per la precisione.

La Dacia Duster di Fiat? Sarà la futura Fiat Giga Panda che vedremo nel 2025 e che forse si chiametà Multipla

Fiat Giga Panda il cui nome definitivo potrebbe essere quello di nuova Fiat Multipla arriverà il prossimo anno e nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Questa auto prenderà il posto di Fiat Tipo che alla fine del prossimo anno uscirà definitivamente di scena. Si tratterà di un Crossover lungo 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti.

Fiat Giga Panda si candida a diventare la Dacia Duster di Fiat auto con la quale avrà molte cose in comune. Oltre alle dimensioni le due auto infatti opereranno nello stesso segmento e secondo la stessa filosofia e cioè quella del rapporto qualità prezzo elevatissimo. Il suo prezzo infatti potrebbe attestarsi introno ai 20 – 25 mila euro per la versione d’ingresso. Anche questa auto come la grande Panda avrà versioni ibride ed elettriche al 100 per cento con batteria LFP.

Già nel corso dei prossimi mesi su questa auto inizieremo ad avere le idee più chiare. Sicuramente Fiat ci dirà di più in vista del debutto che dovrebbe avvenire tra circa un anno.