Fiat Grande Panda: Garage Italia la immagina con le mitiche livree di Giugiaro

L’11 luglio Fiat ha finalmente presentato ufficialmente la nuova Fiat Grande Panda che già nelle scorse settimane era stata anticipata da Fiat con le prime immagini ufficiali. Questo modello nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento con prezzi che partiranno da meno di 19 mila euro per l’ibrida e da meno di 24 mila euro per l’elettrica.

Ecco come sarebbe la nuova Fiat Grande Panda con alcune delle versioni che hanno fatto la storia del modello

Garage Italia non ha perso tempo e ha voluto omaggiare i 125 anni di Fiat immaginando come sarebbe la nuova vettura con alcune mitiche livree che hanno fatto la storia di questo popolare modello. Sicuramente la versione più attraente è senza dubbio quella destinata ai carabinieri, disponibile nel tradizionale blu scuro del corpo militare. Presenta la scritta bianca “carabinieri” sulla fiancata insieme a una striscia rossa e il numero 112, oltre ai lampeggianti sul tetto e luci aggiuntive posizionate accanto alla targa.

Tra le varie versioni di Fiat Grande Panda disponibili, si trova la versione Sip caratterizzata dalla scala sul tetto, interamente di colore bianco, inclusi i cerchi, e contraddistinta dalla scritta Sip sulla fiancata, accompagnata da strisce rosse che decorano anche il frontale. Non poteva mancare nemmeno la mitica 4×4 Sisley, riportata in vita da Garage Italia in un elegante rosso scuro. Presenta cerchi in giallo/beige, la caratteristica scritta sulla fiancata con una striscia nera ben visibile, e una splendida canoa legata sul tetto.

La versione di Fiat Grande Panda destinata alla Guardia Forestale è naturalmente di colore verde opaco, arricchita da scritte e dettagli in giallo, che includono il portapacchi e il labbro inferiore sul muso. Anche qui sono presenti i lampeggianti distintivi e una striscia nera che decora la fiancata, con cerchi sempre di colore nero.

Garage Italia ha anche proposto la versione Italia ’90 di Fiat Grande Panda, interamente bianca con cerchi che richiamano lo stile di un pallone da calcio e una banda tricolore che corre lungo il fianco (anche se questo non sarebbe possibile dato che la vettura non è prodotta in Italia). Inoltre, c’è una versione dedicata a Agnelli, in omaggio alla Panda 4×4 che era di proprietà dell’Avvocato, di colore grigio con una striscia orizzontale blu sulla fiancata. Potete trovare tutte queste varianti nel post dedicato sul nostro profilo Facebook.