La stagione 2 di IN//OUT di Dodge Europe prosegue con un weekend tutto italiano

La seconda stagione della web series IN//OUT di Dodge Europe continua a promuovere i valori iconici del marchio americano attraverso una serie di sfide, emozioni ed eventi unici: l’episodio 2 è ora disponibile su YouTube, ispirando ancora una volta gli spettatori a vivere il momento e a scoprire esperienze fuori dall’ordinario.

Il secondo episodio della seconda stagione di IN//OUT di Dodge Europe è ora online su YouTube

In questo nuovo episodio, l’ambasciatrice del marchio Dodge Ida Zetterström si reca in Italia per un fine settimana ricco di eventi entusiasmanti: dal round Emilia-Romagna del campionato WorldSBK a uno speciale raduno di fan Dodge sul Lago di Garda.

Al Misano World Circuit, Ida inizia il weekend a tutto gas con una rivincita della gara di accelerazione vista nella puntata precedente contro il nuovo Dodge Brand Ambassador Andrea Iannone, pilota del Team Go Eleven, team motociclistico indipendente italiano. Questa volta, entrambi si sfidano ad armi pari: ognuno a bordo di una Dodge Challenger SRT® Hellcat Redeye, con motore HO Hemi® V8 SRT® da 6,2 litri sovralimentato, che eroga fino a 807 CV. La gara è uno dei momenti imperdibili della web series, ricca di pura adrenalina.

I fan di Dodge e Superbike hanno avuto un ruolo centrale durante le sessioni di hot lap tenutesi nel weekend di gara a Misano. Attraverso le scene create con le telecamere di bordo, è possibile vivere in prima persona questo momento esclusivo e scoprire le reazioni dei fan durante i giri a bordo della Dodge Challenger SRT Hellcat e della Dodge Durango, auto ufficiali del WorldSBK.

Il weekend italiano al fianco del campione svedese, ospite della web series dal 2023, si sposta in un evento speciale organizzato da una delle più grandi community di fan Dodge in Italia, ‘Dodge Challenger Team Italia’. Ida Zetterström è stata la loro ospite d’onore durante una giornata memorabile che ha visto oltre 120 modelli Dodge e più di 300 fan riuniti a Lazise, ​​un’incantevole cittadina sulle rive del Lago di Garda.

Al termine dell’evento è stato annunciato il terzo episodio della stagione 2 di IN//OUT: si svolgerà in Germania durante l’evento di drag racing NitrOlympX sul circuito di Hockenheimring. La produzione sarà un’occasione ideale per il Brand di avvicinarsi a un’altra comunità europea. Restate sintonizzati e seguite i canali social di Dodge Europe per ulteriori aggiornamenti.