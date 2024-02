Dodge Challenger SRT Demon 170 vs Ferrari 812 GTS: chi vince la drag race?

Hennessy Performance Engineering ha messo a confronto in una drag race due vetture davvero performanti: una Ferrari 812 GTS e una nuovissima Dodge Challenger SRT Demon 170. La 812 GTS è una supercar dotata di motore V12 aspirato da 6.5 litri posizionato anteriormente e trazione posteriore mentre la Challenger SRT Demon 170 è un mostro di potenza con un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri.

La sfida si è svolta su una superficie non preparata, simulando una gara di accelerazione su strada. Il primo aspetto che salta subito all’occhio è la difficoltà della muscle car americana nel trovare trazione.

Dodge Challenger SRT Demon 170: la nuova muscle car sfida una Ferrari 812 GTS

Non sorprende, data la sua enorme potenza e il fatto che è stata progettata principalmente per le drag strip preparate. D’altra parte, la supercar di Maranello offre una potenza più progressiva e controllabile. Per sfruttare appieno tutti i suoi CV, è necessario spingerla ai regimi più alti, ma una volta fatto, l’accelerazione è impressionante.

Hennessey Performance ha provato diverse partenze da fermo per vedere se la Dodge Challenger SRT Demon 170 potesse recuperare con pneumatici più caldi. Poi, hanno deciso di cambiare strategia e passare a una rolling race per vedere se la Demon potesse avere maggiori vantaggi in questo tipo di sfida.

Dopo diverse prove si è giunti alla conclusione che la Ferrari 812 GTS è semplicemente straordinaria. Non c’è nulla di negativo da dire su quest’auto: ha un tetto rimovibile, un abitacolo lussuoso, una trazione posteriore e, naturalmente, il glorioso V12. È l’epitome del lusso e delle prestazioni.

Per quanto riguarda la Dodge Challenger SRT Demon 170, è chiaro che questa auto ha bisogno di una drag strip preparata per mostrare il suo vero potenziale. Il famoso tuner texano ha rivelato che di avere in programma di portare la muscle car di Stellantis su una pista adeguata per vedere di cosa è veramente capace.