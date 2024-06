Dodge Durango sta dando grossi problemi alla Polizia dell’Indiana

La polizia di stato dell’Indiana deve fare i conti con ben 39 unità di Dodge Durango, tutte alle prese con un problema al radiatore dell’olio. Secondo l’Indiana State Patrol, quasi un modello su cinque a disposizione, ovvero circa il 18 per cento della sua flotta è stato danneggiato da un grave guasto al radiatore dell’olio.

L’Indiana ha recentemente deciso di passare dalla Dodge Charger alla Durango. Da allora, ha ordinato 519 SUV con specifiche per la polizia ad un costo approssimativo di 25,8 milioni di dollari o circa 50.000 dollari al pezzo, e ne ha presi in consegna 219. Almeno 39 di quelli ricevuti sono già fuori servizio a causa dello stesso guasto al radiatore dell’olio, con il dipartimento che si aspetta che altri 40 si uniscano alla festa, portando il totale a ben 79.

La soluzione richiede, in media, dalle quattro alle otto settimane per essere risolta. Non è chiaro a questo punto quale sia la causa del problema, ma sembra molto simile a un problema riscontrato con diverse versioni del Pentastar V6, anche se abbiamo letto di problemi anche con l’Hemis.

Il radiatore dell’olio in questi motori Pentastar è in profondità nella valle della V e quando alcune parti di esso si guastano, perdono olio, riempiono la valle e tendono a presentare i primi sintomi solo quando l’olio perde abbastanza da scorrere giù dal retro del motore. il motore. In particolare, né l’ISP né Stellantis sono chiari su quale motore abbiano queste unità Durango.

“Il Dodge Durango Pursuit soddisfa o supera tutti gli standard federali applicabili sulla sicurezza dei veicoli a motore ed è soggetto a condizioni operative severe alle quali la versione standard e commerciale del Durango è immune. Inoltre, alcuni problemi del radiatore dell’olio sono difficili da individuare, il che può portare a danni collaterali e a rimedi molto complessi”, ha affermato Stellantis in una dichiarazione a Fox News.

“Siamo sinceramente dispiaciuti per qualsiasi inconveniente causato alla Polizia di Stato dell’Indiana e stiamo lavorando per accelerare il servizio per questi veicoli. Da quando il modello è stato lanciato nel 2018, è stato implementato presso migliaia di agenzie di polizia in tutto il Nord America e il feedback complessivo è stato esemplare” ha aggiunto Stellantis nella sua dichiarazione.