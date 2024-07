Dodge Demon 170 vs Lucid Air Sapphire: la drag race definitiva in salsa USA | Video

Agli americani, forse anche per amor patrio, piace mettere a confronto la Dodge Demon 170 e la Lucid Air Sapphire, testimonianza viva dell’esuberanza a stelle strisce. Diverse le drag race che vedono protagoniste queste due auto. Ora se ne aggiunge un’altra, sulla classica distanza del quarto di miglio. Ad organizzare il confronto ci hanno pensato quelli di Hagerty.

Le due creature statunitensi spingono al vertice il quadro energetico delle rispettive specie, nell’universo produttivo d’oltreoceano. La prima è un’auto endotermica. Il suo V8 supecharged da 6.2 litri sviluppa 1025 cavalli di potenza massima (764 kW). In teoria dovrebbe percorrere i (circa) 400 metri con partenza da fermo in 8.91 secondi.

L’altra vettura protagonista del confronto è 100% alla spina. I suoi tre motori elettrici, uno dei quali disposto all’anteriore, erogano la bellezza di 1234 cavalli di potenza massima (920 kW). Qui il dato dichiarato per il quarto di miglio è di 8.95 secondi, per il peso superiore, ma nel mondo reale la trazione integrale e la coppia istantanea possono fare la differenza, a suo favore.

Come abbiamo messo in evidenza in altre occasioni, sul piano emotivo il primato va al mezzo a pistoni, ma quello a batteria ha migliori possibilità di affermarsi in una drag race. L’obiettivo del test organizzato da Hagerty è proprio quello di vedere come vanno le cose nella dimensione empirica. Due i confronti fra la carismatica Dodge Demon 170 e la Lucid Air Sapphire. Il primo è andato in scena su una pista asfaltata normalmente di Willow Springs, l’altra su una superficie preparata ad hoc per le drag race, a Bakersfield.

Qui la muscle car endotermica ha trovato più grip e si è espressa molto meglio, ma in entrambi i match il successo è andato alla berlina elettrica. Volete vedere che evoluzione ha preso la doppia drag race? Non vi resta che guardare il video. Buona visione.