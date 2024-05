Dodge Demon 170 vs Lucid Air Sapphire: chi vince la drag race? | Video

Le drag race, con l’arrivo delle auto elettriche, sono diventate una moda globale, spinta dai seguaci dei modelli “alla spina”, che trovano in queste sfide di accelerazione sul quarto di miglio terreno fertile per far valere al meglio una delle caratteristiche dei loro mezzi del cuore: lo scatto da fermo. Sul canale YouTube di DragTimes è stato pubblicato un video che mostra una gara di questo tipo fra la Lucid Air Shappire e la Dodge Demon 170.

Entrambe statunitensi, entrambe potentissime, ma con un cuore completamente diverso. La prima è elettrica, la seconda endotermica. Sul piano emotivo il primato va al mezzo a pistoni, ma quello a batteria ha migliori possibilità di affermarsi in una drag race, a dispetto delle cifre dichiarate.

Per vedere come vanno le cose in uno scenario reale, ecco una prova empirica. Ovviamente le drag race, come ribadito in più occasioni, non sono uno strumento per esprimere un giudizio globale su un mezzo a quattro ruote, ma sono trendy e danno comunque qualche indicazione sul profilo prestazionale, anche se solo in linea retta. Riuscirà la rara muscle car americana a tenere testa alla berlina elettrica? Prima di scoprire come sono andate le cose, facciamo un breve ripasso della scheda tecnica dei 2 modelli coinvolti.

Screen shot da video DragTimes

La Dodge Demon 170 è spinta da un motore V8 6.2 supercharged, che sprigiona 1025 cavalli (764 kW). Può percorrere il quarto di miglio in 8.91 secondi. Questo, almeno, recita la scheda tecnica. Le cifre energetiche fanno pensare che il risultato sia possibile anche negli scenari concreti.

Potenza leggermente superiore per la Lucid Air Sapphire, che produce 1.234 cavalli (920 kW), frutto del lavoro di tre motori elettrici, uno dei quali disposto all’anteriore. Qui, anche grazie alla trazione integrale, il quarto di miglio viene bruciato in 8.95 secondi, sempre sulla carta, a dispetto di un peso superiore a quello della rivale che, però, scarica l’energia sulle sole ruote posteriori, faticando a trovare grip nei primi metri della sua azione.

Riuscirà la carismatica Dodge Demon 170 a contrastare il passo della più anonima berlina familiare che si trova dall’altro lato della linea di partenza di questa drag race? Purtroppo il responso non è positivo per lei, costretta ad arrendersi nelle due sfide di accelerazione alla superiore efficacia della Lucid Air Sapphire, il cui miglior tempo è stato di 9,006 secondi (con 246 km/h di velocità d’uscita), contro 9,494 secondi (con 231 km/h di velocità d’uscita) della rivale endotermica. A voi il video.