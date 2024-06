La Ferrari 296 GTB sfida nella drag race altre supercar e la Cadillac di Le Mans | Video

Nelle drag race, con sempre maggiore frequenza, vengono messi a confronto dei bolidi da corsa e delle auto stradali. Appartiene a questa categoria la sfida sul quarto di miglio proposta nel più recente video pubblicato sul canale YouTube di Hagerty. Dalla pista giunge la Cadillac V-Series.R (LMDh), chiamata al confronto con supercar del listino commerciale come la Ferrari 296 GTB con Assetto Fiorano, la McLaren 750S e la Porsche 911 Turbo S (serie 992).

La prima delle quattro protagoniste del match scenderà in pista alla 24 Ore di Le Mans 2024, nei prossimi giorni. Per le regole del Balance of Performance (BOP), la potenza del suo motore V8 ibrido da 5.5 litri di cilindrata è stata limitata a 680 cavalli. Questo, però, succede in gara, per ossequiare le norme previste nel campionato endurance per le LMDh.

Nella drag race, fuori da quella cornice, i tecnici hanno tolto ogni freno inibitorio, liberando in pieno l’energia del powertrain, che si spinge a livelli ben superiori, anche se non tradotti in cifre precise destinate alla nostra curiosità.

Screen shot da video Hagerty

A confrontarsi con lei, in modo diretto, ci ha pensato la Ferrari 296 GTB, dotata di Assetto Fiorano, che rende ancora più chirurgica la sua guida. La supercar del “cavallino rampante” è spinta da un motore V6 biturbo e ibrido da 3.0 litri di cilindrata, con angolo di 120 gradi fra le bancate, che eroga 830 cavalli di potenza massima, scaricata sulle ruote posteriori giovandosi del grip di pneumatici Michelin Pilot Cup 2R.

Altra protagonista della drag race odierna è la McLaren 720S, sotto il cui cofano posteriore pulsa un motore V8 biturbo da 4.0 litri, con 720 cavalli al servizio del piacere. Chiude il gruppo la Porsche 911 Turbo S, con il suo flat-six biturbo da 3.7 litri di cilindrata, da 650 cavalli, abbinato alla trazione integrale. Fulminea la sua partenza, ma poi la sportiva tedesca deve cedere il passo alle altre compagne del confronto, anche se nell’accelerazione da 0 a 60 mph regge il passo della Bugatti Chiron Pur Sport da 1600 cavalli.