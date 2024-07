DS Automobiles consolida la sua posizione in un mercato premium chiave

Con le cifre delle immatricolazioni dei primi sei mesi dell’anno alla mano, DS Automobiles conferma la sua buona posizione nel mercato premium spagnolo, continuando la sua crescita costante dal 2018. Con 2.454 autovetture immatricolate in totale, il che equivale ad una crescita della quota di mercato pari all’8 per cento rispetto ai dati del primo semestre 2023, e una quota di mercato pari al 2,5 per cento, il Brand consolida la propria posizione in classifica in un mercato premium in netta crescita con una crescita del 14,4 per cento.

DS Automobiles chiude il primo semestre 2024 consolidando l’ottava posizione nella classifica dei marchi Premium

Negli ultimi cinque anni, DS Automobiles ha immatricolato un totale di 26.550 unità nel mercato spagnolo, aumentando il peso delle versioni elettrificate E-Tense nel suo mix di vendita e scalando posizioni nella lista dei marchi con il maggior numero di immatricolazioni, in cui ha già superato nomi mitici nell’universo delle automobili di lusso. Una bella impresa per un’azienda che ha mosso i primi passi 10 anni fa.

In termini di modelli, il Suv DS 7 è il SUV DS più venduto, con 1.533 unità immatricolate tra gennaio e giugno, il 37,4% in più rispetto agli stessi mesi del 2023. Segue nella graduatoria la DS 4, con 523 immatricolazioni. e DS 3 con 388.

“Per DS Automobiles il bilancio del primo semestre è positivo. Con una solida posizione nel mercato premium spagnolo, il Marchio offre una gamma rinnovata che si arricchisce di motori HYBRID, che portano avanti la sua strategia di elettrificazione con una tecnologia che si aggiunge alla gamma E-TENSE, offrendo comfort, sostenibilità e i vantaggi della Etichetta DGT ECO, senza dover ricaricare l’auto. Questi sei mesi sono stati segnati anche dal lancio di una nuova collezione Antoine De Saint Ezupery, con la quale approfondiamo i tratti distintivi di DS Automobiles, la raffinatezza, l’attenzione ai dettagli, la tecnologia e il prezioso savoir-faire di generazioni di creatori e artigiani francesi ”, afferma Olivier Quilichini, direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo.